أسيوط: إزالة 32 حالة تعدِ على أراضي أملاك دولة بمركزي القوصية والبداري

قال اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، إنه تم إزالة 32 حالة تعدِ على أراض زراعية وأملاك دولة بمركزي القوصية والبداري ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 للإزالات التي يتم تنفيذها بكافة المراكز والمدن تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة وضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة من خلال إزالة كافة صور التعديات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

إزالة 32 حالة تعدِ

وأوضح المحافظ أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية قد تمكنت من إزالة 32 حالة تعدي بمركزي القوصية والبداري بمساحة 3599 متر مربع و68 فدان و10 قيراط حيث تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري بقيادة عبدالرؤوف النمر رئيس المركز من إزالة 19 حالة تعدي منهم 3 حالات تعدي بالمباني على أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 250 متر مربع وحالتين تعدي بالمباني على أملاك ري بمساحة 330 متر مربع و14 حالة تعدي بالزراعة على أملاك الإصلاح الزراعي بمساحة 68 فدان و10 قيراط .

ونجحت جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية بقيادة أسامة سحيم رئيس المركز من إزالة عدد 13 حالة تعدِ منهم 11 حالة تعدِ بالمباني على أراضي زراعية بمساحة 2669 متر مربع وحالتين تعد على خط التنظيم بمنساحة 350 متر مربع لافتاً إلى أن هذه الحملات تمت في وجود قوة أمنية وبحضور مسئولي جهات الولاية والإزالات وأملاك الدولة والإدارات الزراعية وبإستخدام معدات الوحدة المحلية للمركزين.

لا تهاون في إزالة كافة التعديات

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في إزالة كافة أشكال التعديات والبناء المخالف على الأراضي المملوكة للدولة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين مع المرور الدوري على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى منوهاً إلى أن الموجة 25 للازالات يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية حيث تم تنفيذ المرحلة الأولى في الفترة من 8 إلى 28 فبراير الماضي، وجاري تنفيذ المرحلة الثانية في الفترة من 8 إلى 28 مارس الجاري، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل 2025.

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كان محافظ أسيوط قد أعلن عن تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة لمتابعة الإزالات واستقبال أية بلاغات على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01066628906) بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.