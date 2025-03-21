نشر الإعلامي عمرو الدردير تصريحات أحمد حسام ميدو عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.



وقال أحمد حسام ميدو:

كنت بدعي ان الأهلي يجي الملعب لأن انا عارف انهم هيتغلبوا من الزمالك.

ويستعد الفارس الأبيض الآن لمواجهته القادمة في إطار منافسات الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات.

موعد مباراة الزمالك القادمة

من المقرر أن يلعب الزمالك مباراته القادمة يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، على استاد الكلية الحربية. وسيواجه الفريق منافسه في إطار منافسات المجموعة الأولى من البطولة. ستُنقل المباراة عبر قناة "أون سبورت 1"، مع تغطية تحليلية من نخبة الخبراء.