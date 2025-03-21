مفاجأة مدوية.. استبعاد نادِ شهير من كأس العالم للأندية 2025| من هو ؟

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، استبعاد أحد الأندية المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025 بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المنتظر أن تُقام بطولة كأس العالم للأندية 2025، بمشاركة 32 فريقًا يتواجد من بينهما الأهلي المصري.

وجاء بيان الاتحاد الدولي كالتالي:

في أعقاب الإجراءات التأديبية الصادرة ضد ناديي باتشوكا وكلوب ليون، قرر رئيس لجنة فيفا التأديبية إحالة القضية مباشرة إلى لجنة الاستئناف التابعة لفيفا طبقًا للمادة 56/الفقرة 3 من القانون التأديبي.

وبتحليل كافة الأدلة المتعلقة بالقضية، قرر رئيس لجنة فيفا التأديبية أن ناديي باتشوكا وكلوب ليون لم يستوفيا المعايير المتعلقة بملكية أندية متعددة والمعرَّفة في المادة 10/الفقرة 1 من لوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وتماشيًا مع مقتضيات المادة 10/الفقرة 4 من لوائح بطولة كأس العالم للأندية 2025، فقرر الفيفا أن نادي كلوب ليون سيتم استبعاده من البطولة، وسيُعلن لاحقًا عن هوية النادي الذي سيحلّ مكانه.