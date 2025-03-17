أشرف بن شرقي عن مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية: بيشارك كل عام

شارك الإعلامي أمير هشام تصريحات لاعب النادي الأهلي أشرف بن شرقي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أمير هشام:"أشـرف بن شرقي من أفضل لاعب في الدوري المصري بعدك؟

إمام عاشور

-لو لم يشارك النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، هل كنت ستنضم إليه؟

النادي الأهلي يُشارك في كأس العالم للأندية كل عام".

وكان قد وقع الدولي المغربي أشرف بن شرقي لاعب النادى الأهلي ومنتخب المغرب، ضحية برنامج "رامز إيلون مصر" الذي يقدمه رامز جلال على قناة إم بي سي مصر.

واستقبل رامز اشرف بن شرقي، قائلاً: "انزل يا حراق يا مشعوط ميت عقبة وهي مش ناقصة حرايق.. معانا أشرف بن شرقي".



ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال، وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

وظهر في برومو رامز جلال 2025 كلب روبوت خلال الإيقاع بضحاياه وتنفيذ المقلب، وتبين أن الروبوت ثمنه يصل إلى 4 آلاف دولار.