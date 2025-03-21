النيابة تستمع لأقوال متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الجيزة

قررت جهات التحقيق سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين.

واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال المتهم لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيانا تعليميا "بدون ترخيص" بالجيزة للنصب والاحتيال على المواطنين.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".



عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" واستمارات التسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .