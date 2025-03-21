شادي محمد: الأهلي غير منظومة كرة القدم النسائية في مصر

تحدث شادي محمد، مدير الفريق الأول لكرة القدم سيدات بالنادي الأهلي، عن دور النادي الأهلي في تطوير كرة القدم النسائية في مصر.

وقال شادي محمد خلال بودكاست القلعة الحمراء الذي يقدمه سيد عبد الحفيظ : اسم النادي الأهلي كان له دور كبير في تعزيز وإعطاء ثقل للكرة القدم النسائية في مصر، وأكد أن فريق السيدات بالنادي من أفضل الفرق في البلد.

وأكمل: “قبل مشاركة الأهلي، كانت تُذاع فقط مباراتين في السنة، لكن دلوقتي بقى فيه اهتمام أكبر من الجمهور والإعلام”.

وواصل: “الأهلي اسم كبير، وإحنا متفوقين بشكل واضح عن باقي الفرق، في فرق ما تقدرش تقارن نفسها بينا لا من ناحية النظام ولا القيم”.

واختتم: "الفرق اللي بدأت تلعب كرة نسائية في نفس توقيت الأهلي، بقت متقدمة بشكل واضح عن غيرها من المنافسات".



موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي طلائع الجيش، يوم 24 مارس المقبل في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر"