موعد العيد 2025.. إجازته 9 أيام لهؤلاء والإفتاء تحدده السبت

يبحث الكثيرون الآن عن موعد العيد ولعل السبب في ذلك سرعة انفراط أيام شهر رمضان الفضيل هي ما تطرح السؤال عن موعد العيد 2025 م، وكذلك موعد اجازه عيد الفطر المبارك ، إما سعيًا للفطر وانتهاء وقت الصيام أو للتنعم في الإجازة ، وهو ما يجعل السؤال عن موعد العيد 2025 م، وكذلك موعد اجازه عيد الفطر المبارك ، أهم ما يبحث عنه الجميع في هذا الوقت ، وقد انقضى أكثر من ثلثي شهر رمضان ولياليه ليلة تلو ليلة في سرعة ، وإذا كانت البحوث الفلكية قد حددت عدة رمضان بتسعة وعشرين يومًا ليكون السبت آخر أيامه ومن ثم يكون موعد العيد الفطر 2025 الأحد ، إلا أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها تحديد بداية ونهاية الشهور القمرية - الهجرية- ، وهو ما يطرح السؤال مجددًا عن موعد العيد 2025 م؟،وكذلك موعد اجازه عيد الفطر المبارك .

موعد العيد

تحدد دار الإفتاء المصرية، موعد العيد 2025 في مصر بناء على استطلاع هلال شوال بعد غروب شمس يوم السبت القادم الموافق 29 رمضان 1446هـ و29 من مارس 2025م، ويتم تحديد موعد العيد الفطر 2025 في مصر وفق رؤية الهلال ، حيث يحل موعد العيد الفطر في اليوم الأول من شوال في التقويم الهجري من كل عام، وبناء عليه فدخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر رمضان الهجري، والذي يوافق يوم 29 مارس لعام 2025 مـ أي بعد 14 يومًا من الآن .

وتؤكد الإفتاء أن تحديد متى موعد العيد الفطر 2025 في مصر، يكون من خلال رؤية الهلال فقط سيتم التبين ما إذا كانت عدة رمضان 29 يومًا أم 30 يومًا، وما إذا كان موعد العيد في مصر فلكيًا ستؤكده الرؤية أم تنفيه، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي، فيؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

موعد العيد 2025 فلكيا

تشير الحسابات الفلكية عن موعد عيد الفطر المبارك 2025 م ، فلكيًا في التقويم الميلادي، إلى أنه من المتوقع أن عدة شهر رمضان ستكون 29 يومًا، وبناء على هذه الحسابات فإن شهر شوال يبدأ يوم الأحد الموافق 30 من مارس الجاري ، حيث تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، أي أنه باقي على عيد الفطر المبارك 1446 هـ - 2025م ، 15 يوم و16 ساعة و35 دقيقة و25 ثانية.

ويولد هلال شهر شوال مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضان 1446هـ الموافق 2025/3/29م (يوم الرؤية)، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 7 دقائق، وفي القاهرة لمدة 11 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (9: 12 دقيقة)، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 3: 19 دقيقة.

ويلاحظ أن الهلال الجديد يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم في كوالالمبور بماليزيا بـ 5 دقائق، وفي جاكرتا بإندونيسيا بـ 7 دقائق، وبذلك تكون غرة شهر شوال 1446هـ فلكياً يوم الأحد 2025/3/30م ( عيد الفطر المبارك).

موعد إجازة العيد 2025

يحين موعد اجازه العيد الفطر المبارك 2025 في مصر، بعد أسبوع تقريبًا، حيث من المقرر أن تبدأ من يوم الأحد 30 مارس 2025 م وهو أول أيام عيد الفطر المبارك، وتمتد إلى يوم الثلاثاء الموافق 1 أبريل من العام نفسه، ليبلغ عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 في مصر خمسة أيام على أن يتم الإعلان عن التفاصيل النهائية للإجازة من خلال مجلس الوزراء بعد تحديد موعده الرسمي.

ومن المتوقع أن تكون الإجازة لمدة 3 أيام رسمية، تبدأ من يوم الأحد 30 مارس حتى الثلاثاء 1 أبريل 2025م، مع ذلك، فإن بعض الجهات قد تمنح العاملين عطلة أطول، خاصة إذا تم ضم يومي الأربعاء والخميس إلى الإجازة، مما قد يجعلها تمتد حتى السبت، ليصل إجمالي عدد الأيام إلى 9 أيام متواصلة، وهو ما يمنح الموظفين فرصة ذهبية لقضاء وقت ممتع مع العائلة أو السفر إلى وجهات سياحية داخلية.

وتعد اجازه العيد الفطر المبارك 2025 في مصر هي إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وذلك مناسبة عيد الفطر المبارك.

العيد الصغير 2025

يطلق البعض على عيد الفطر في بعض الدول العربية اسم العيد الصغير 2025، نظرا لأيامه الأقل من عيد الأضحى ، وهو 3 أيام.

وتبدأ مظاهر العيد بترديد تكبيرات الفطر بعد غروب شمس آخر يوم من رمضان، يليها أداء صلاة العيد في الساحات والمساجد الكبيرة صباح يوم الأحد 30 مارس.

وبعد الصلاة، يتبادل الأشخاص التهاني، وتبدأ أجواء الفرح بتوزيع العيديات على الأطفال وتحضير الحلويات التقليدية مثل الكعك والبسكويت.

أول أيام عيد الفطر 2025

يعتبر أول أيام عيد الفطر 2025 يومًا استثنائيًا، حيث يحرص الكثبر على بدء يومهم بأداء صلاة العيد، التي تُقام في المساجد والساحات المفتوحة.

وتحدد توقيتات الصلاة وفقًا لموعد شروق الشمس، حيث تختلف من مدينة إلى أخرى، كما تقام الاحتفالات العائلية خلال هذا اليوم، حيث يجتمع الأهل والأصدقاء لتبادل التهاني والاستمتاع بالأجواء الاحتفالية.

عيد الفطر

يكون عيد الفطر بعد رمضان، في اليوم الأوّل من شهر شوّال، وقد أجمع الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة على أنّ ثُبوت شهر شوّال، وبدء عيد الفِطر يكون برؤية شاهدَين عَدلَين؛ واستدلّوا بما رُوي عن الرسول -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (صوموا لرؤيتِه وأفطروا لرؤيتِه وانسُكوا لها، فإن غُمَّ عليكم فأكمِلوا ثلاثينَ، فإن شهد شاهدانِ مسلمانِ فصوموا وأفطروا).

وبيّن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- أنّ انتهاء رمضان، وبدء يوم الفِطر يكون بشهادة شاهدَين عَدلَين، ورُوي عنه أنّ أعرابيَّين قدما إليه، فشهدا أنّهما شاهدا هِلال شوّال، فأمر النبيّ الناس بالفِطر، أمّا إن رأى الهلال شاهدٌ واحد، فإنّه لا يُفطر وحده، بل عليه أن يُفطر مع الناس، وهو قول الجُمهور من الحنفية، والمالكية، والحنابلة؛ واستدلّوا بِحديث النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-؛ إذ قال: (والفطرُ يوم تُفطرون والأضحى يومَ تُضحُّونَ)؛ إذ يجب على الشخص الواحد موافقة الجماعة من الناس في الفطر، وعَدمه؛ لأنّ اتِّفاقهم على الصوم وعدم مشاهدتهم الهلال يدلّ على خطئه في الرؤية.

تجدر الإشارة إلى أنّه في حال لم يرَ أحد الهلال في اليوم التاسع والعشرين من رمضان، فإنّه يجب إكمال شهر رمضان ثلاثين يوماً؛ للحديث الذي رُوي عن النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقالَ: لا تَصُومُوا حتَّى تَرَوُا الهِلَالَ، ولَا تُفْطِرُوا حتَّى تَرَوْهُ، فإنْ غُمَّ علَيْكُم فَاقْدُرُوا له)؛ والمقصود بقول النبيّ: "اقدروا له"؛ أي أتمّوا الشهر ثلاثين يوماً، وفسّر ذلك حديث آخر للنبيّ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ قال: (صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فإنْ غُبِّيَ علَيْكُم فأكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ)،والحديث عام، وهو بذلك يشمل شعبان، ورمضان.

ويعد عيد الفطر أول أعياد المسلمين والذي يحتفل فيه المسلمون في أول يوم من أيام شهر شوال ثم يليه عيد الأضحى في شهر ذي الحجة. وعيد الفطر يأتي بعد صيام شهر رمضان ويكون أول يوم يفطر فيه المسلمون بعد صيام شهر كامل ولذلك سمي بعيد الفطر، وأول عيد فطر احتفل فيه المسلمون في الإسلام كان في السنة الثانية للهجرة حيث أن أول رمضان صامه المسلمون كان في السنة الثانية للهجرة، ويحرم صيام أول يوم من أيام عيد الفطر.

عدد أيام العيد

حدَّد النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- عدد أيام الفطر بيوم واحد، وجاء هذا التحديد بشكل صريح من النبيّ -عليه الصلاة والسلام- في الحديث الذي رواه أنس -رضي الله عنه-؛ إذ قال: (قدم النبيُّ صلَّى اللهُ عليْهِ وسلَّمَ المدينةَ ولهم يومانِ يلعبونَ فيهما ، فقال : قد أبدلَكُم اللهُ تعالى بهما خيرًا منهما : يومَ الفطرِ والأضحى)، وعليه فيجوز صيام اليوم الثاني من شوّال؛ وهو اليوم الذي يَلي عيد الفِطر، وهذا دليل على عدم اعتباره من أيّام العيد؛ لأنّ النبيّ -عليه الصلاة والسلام- نهى عن صيام يوم العيد، قال أبو سعيد الخدريّ: (نَهَى النبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ عن صَوْمِ يَومِ الفِطْرِ والنَّحْرِ).

سنن عيد الفطر المبارك

ورد أن هناك مجموعة من الآداب والسُنن المستحبة في يوم العيد، ومنها الاغتسال، حيث إنه قد صح ذلك عن بعض الصحابة، فسأل رجلٌ عليًّا رضي الله عنه عن الغسل قال: اغتسل كل يوم إن شئت، فقال: "لا، الغسل الذي هو الغسل"، قال: "يوم الجمعة، ويوم عرفة، ويوم النحر، ويوم الفطر"، لبس ثياب جديدة يتجمل بها فعَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ رضي الله عنه جُبَّةً مِنْ إِسْتَبْرَقٍ تُبَاعُ فِي السُّوقِ فَأَخَذَهَا فَأَتَى بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بِهَا لِلْعِيدِ وَالْوُفُودِ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنَّمَا هَذِهِ لِبَاسُ مَنْ لَا خَلَاقَ لَهُ) رواه البخاري (906).

وجاء منها كذلك التطيب بأحسن الطيب، وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه "كان يتطيب يوم الفطر"، كما في "أحكام العيدين"، وهذا التزين والتطيب إنما يكون من النساء في بيوتهن أمام أزواجهن ونسائهن ومحارمهن، ويستوي في استحباب تحسين الثياب والتنظيف والتطيب وإزالة الشعر والرائحة الكريهة الخارج والقاعد في بيته؛ لأنه يوم الزينة فاستووا فيه.

وورد كذلك من سنن عيد الفطر كذلك التكبير، حيث إنه يسنُّ التكبير في عيد الفطر: من رؤية الهلال؛ لقوله تعالى: «وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبّرُواْ اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ»، وإكمال العدة يكون بإتمام الصيام، والتهنئة وتكون بأي لفظ مباح، وأفضلها: "تقبل الله منا ومنكم"، لأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، ومن سنن العيد أيضًا التوسعة في الطعام والشراب، لا حرج من التوسعة في الطعام والشراب وأكل الطيب من الطعام في البيت.

