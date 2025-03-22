محافظ أسيوط يشارك الطلاب الأيتام وذوي الهمم حفل سحور بمدرسة الوليدية

في لفتة إنسانية، شارك اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، الطلاب الأيتام وذوي الهمم في حفل السحور الذي نظمته مدرسة الوليدية الإعدادية بنات بحي شرق أسيوط، في إطار الاحتفالات الرمضانية التي تنظمها المحافظة.

وذلك بحضور طارق الدسوقي مدير إدارة أسيوط التعليمة، وأماني صلاح مديرة المدرسة ولفيف من المعلمين والإداريين بالمدرسة.

وخلال الحفل، الذي شهد حضور عدد من الطلاب الأيتام وذوي الهمم، عبر محافظ أسيوط عن سعادته البالغة بمشاركة هؤلاء الطلاب في هذه المناسبة الرمضانية، مقدماً التهنئة لجميع الطلاب بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يعم السلام والأمن في مصر، ومتمنياً لهم مستقبلاً مشرقاً.

وأعرب المحافظ، عن تقديره الكبير لما تقوم به المدرسة من دور فاعل في رعاية هؤلاء الطلاب وتنمية مهاراتهم المختلفة ، مؤكداً على أهمية توفير بيئة تعليمية وصحية ملائمة لهم، داعياً إلى تكثيف الجهود من أجل تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة المجالات.

تعزيز الروابط الإنسانية

وخلال كلمته، أكد أبوالنصر على أن هذه الفعاليات الرمضانية تمثل فرصة لتعزيز الروابط الإنسانية والإجتماعية بين جميع فئات المجتمع، مؤكداً أن المحافظة حريصة على دعم الأيتام وذوي الهمم وتقديم كافة سبل الرعاية لهم والمشاركة في كافة الفعاليات لإدخال البهجة والسرور في قلوبهم.

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وتم تقديم فقرات فنية وغنائية وشعرية خلال الحفل وفي الختام، وجه المحافظ بتوزيع بعض الهدايا الرمضانية على الطلاب المشاركين في الحفل، داعياً كافة الجهات المعنية إلى تقديم المزيد من الدعم والمساعدة للأيتام وذوي الهمم لضمان حياة أفضل لهم.