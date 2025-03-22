إخلاء منزلين آيلين للسقوط من السكان بأبوتيج في أسيوط

أخلت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج في أسيوط، اليوم السبت، منزلا آيلين للسقوط من السكان وفصل الخدمات عنهما للحفاظ على أرواح سكانهما.

بلاغ لقسم الشرطة

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أبوتيج، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بشارع اليماني بتصدع منزلين قديمين وحالة من الخوف والهلع تسيطر على سكانهما خوفا من الانهيار.

قرار عاجل من مجلس المدينة

انتقل إلى موقع البلاغ ضباط القسم والمهندس محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة أبوتيج ومدير الإدارة الهندسية بمركز ابوتيج وتبين من المعاينة والفحص ان المنزل ملك " آمال . م . أ " مكون من طابقين قديم وسقفه بافلاق النخيل ومنزل ملك " حسن . ص . ع " مكون من طابق واحد على مساحة 30م .

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على الفور تم اخلاؤهما من السكان وفصل الخدمات عنهما خوفا على أرواح سكانهما ، وجاري استخراج تصريح خطر داهم لاستكمال إجراءات هدمهما.

تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.