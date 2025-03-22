إسلام الشاطر: العمل في المجال الإعلامي أفضل من الإداري

أكد إسلام الشاطر نجم ولاعب الأهلي السابق أنه خلال فترة عمله بقناة النادي لم يتم استدعائه من المجلس الأعلى للاعلام ولم يتم توقيع عقوبة عليه.

وقال الشاطر في تصريحات تليفزيونية "عملت بقناة النادي الأهلي مدة تخطت الأربع سنوات، وخلال هذه المدة لم يتم توقيع عقوبة واحدة على ولم يتم استدعائي للتحقيق".

وبخصوص القنوات الفئوية أوضح الشاطر أنه من حقها الحديث عن المنافسين بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أنه يفضل العمل في المجال الإعلامي عن المجال الإداري والفني.



وعلى صعيد آخر يستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش في المباراة المقرر لها في التاسعة والنصف مساء الأثنين المقبل، باستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس عاصمة مصر.