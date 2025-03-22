آخر تحديث لسعر الذهب اليوم 22-3-2025

ارتفع سعر الذهب في مصر زيادة طفيفة تبلغ 10 جنيهات في الجرام الواحد وذلك في نهاية تعاملات اليوم السبت بمختلف الأعيرة الذهبية داخل محلات الصاغة المختلفة.

وبلغ سعر جرام الذهب من عيار 24 الأكثر قيمة نحو 4880 جنيها للبيع و 4902 جنيها للشراء.

وصل أقل سعر جرام ذهب من عيار 14 نحو 2846 جنيها للبيع و 2860 جنيها للشراء

وبلغ سعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4270 جنيها للبيع و 4290 جنيها للشراء.

وصل سعر جرام عيار 18 الوسطي بين الأعيرة المختلفة نحو 3660 جنيها للبيع و 3677 جنيها للشراء

بلغ سعر أوقية الذهب نحو 3023دولار للبيع و 3024 دولار للشراء

وأخيرا بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 34.16 ألف جنيه للبيع و 34.34 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب العالمي

استطاع سعر الذهب العالمي الارتفاع خلال الأسبوع الماضي ليسجل ارتفاع للأسبوع الثالث على التوالي وذلك على الرغم من انخفاض السعر خلال آخر جلستين من الأسبوع بعد تسجيله أعلى مستوى تاريخي.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 1.3% ليسجل اعلى مستوى تاريخي عند 3057 دولار للأونصة حيث افتتح تداولات الأسبوع عند 2988 دولار للأونصة وأغلق تداولات الأسبوع عند 3023 دولار للأونصة، وفق جولد بيليون.

الذهب في طريقه إلى تسجيل ارتفاع للشهر الثالث على التوالي، حيث سجل ارتفاع منذ بداية شهر مارس حتى الآن بنسبة 5.9%، ومنذ بداية العام ارتفع الذهب بنسبة 15.2% ليسجل 16 مستوى قياسيًا حتى الآن في عام 2025، أربعة منها فوق حاجز 3000 دولار للأونصة.

أبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير في نطاق 4.25%-4.50% كما كان متوقعًا في الأسواق على نطاق واسع خلال اجتماعه الثاني لهذا العام يوم الأربعاء الماضي.

بينما أظهرت توقعات أعضاء البنك الفيدرالي خفضين للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2025.

ويرجع قرار البنك الفيدرالي إلى حالة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية واستمرار قوة سوق العمل واستمرار التضخم إلى عدم وجود شعور بالاستعجال لتغيير السياسة النقدية.