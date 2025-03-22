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سعر الذهب اليوم السبت 22 مارس 2025 في مصر
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

سعر الذهب اليوم السبت 22 مارس 2025 في مصر

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

واصلت أسعار الذهب اليوم السبت 22 مارس 2025، تراجعها لجميع الأعيرة، وذلك قبل بدء التعاملات في محلات الصاغة حيث انخفض سعر الجنيه الذهب بنحو 80 جنيهًا، في حين تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 10 جنيهات، وفقًا لآخر تحديثات شعبة الذهب والمجوهرات.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24: سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 4891 جنيها.

سعر الذهب عيار 21: بلغ سعر الذهب عيار 21 حوالي 4280 جنيها، ليشهد انخفاضًا قدره 10 جنيهات مقارنة بالتعاملات السابقة.

سعر الذهب عيار 18: وصل سعر الذهب عيار 18 إلى 3668 جنيها.

سعر الجنيه الذهب: سجل الجنيه الذهب اليوم 34240 جنيها.

سعر أوقية الذهب عالميًا: بلغ سعر أوقية الذهب اليوم 3021 دولارًا.

الفرق في أسعار المصنعية والدمغة

تختلف أسعار المصنعية والدمغة في محلات الصاغة من محل لآخر، إذ تتراوح أسعار المصنعية ما بين 30 و65 جنيهًا، وذلك بناءً على نوع العيار والمحل والمحافظة التي يتم الشراء منها. 

كما يُضاف إلى ذلك قيمة الدمغة، مما يؤدي إلى تفاوت السعر النهائي عند شراء الذهب.

 وفي حالة شراء الذهب عيار 21، يتم إضافة تكلفة المصنعية والدمغة، بحيث تتراوح التكلفة الإضافية ما بين 100 إلى 150 جنيهًا للجرام، ويختلف هذا المبلغ حسب تاجر الصاغة.

هل يواصل الذهب انخفاضه؟

على الرغم من الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب اليوم، يتوقع بعض الخبراء أن تظل أسعار الذهب مستقرة نسبيًا في الفترة المقبلة، مع احتمالية حدوث تغييرات طفيفة بناءً على تقلبات الأسواق العالمية. 

أسعار الذهب اليوم السبت سعر الجنيه الذهب سعر الذهب عيار 24 سعر الذهب عيار 18

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