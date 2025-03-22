وزيرة التنمية المحلية تشارك في لقاء الرئيس السيسي بمناسبة يوم المرأة المصرية

شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع عدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات، بمناسبة يوم المرأة المصرية والأم المثالية، وذلك بحضور رئيس الوزراء وعدد من الوزيرات والمسؤولين.

يوم المرأة المصرية

ومن أبرز محاور اللقاء استعراض، جهود الدولة في دعم وتمكين المرأة، خاصة في تولي المناصب القيادية.

ومناقشة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 وبرامج الحماية الاجتماعية مثل "تكافل وكرامة".

تعزيز التمكين الاقتصادي والاجتماعي للسيدات ضمن رؤية مصر 2030.

وأكد الرئيس السيسي استمرار دعم الدولة للمرأة المصرية وتعزيز دورها في مختلف القطاعات.