يديعوت أحرونوت: إسرائيل تحدد هدفا حربيا جديدا في غزة

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، نقلا عن مصادر سياسية إسرائيلية، أن حكومة بنيامين نتنياهو حددت هدفا حربيا جديدا تتطلع إلى تحقيقه في قطاع غزة.

ووفقا للصحيفة، يتمثل هذا الهدف في تدمير الأذرع العسكرية والحكومية لحركة حماس.

وأوضحت الصحيفة أن المعطيات الحالية تشير إلى أن تحقيق هذا الهدف يبدو بعيد المنال، حيث يواجه جيش الاحتلال الإسرائيلي صعوبات جمة في الوصول إلى جميع الأهداف المرجوة.

وفيما يتعلق بمسألة الرهائن الإسرائيليين، أكدت نفس المصادر أن المستوى السياسي في إسرائيل يصر على أن الضغط العسكري المكثف هو السبيل الوحيد للإفراج عنهم.