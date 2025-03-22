قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المفتي: الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي يجب أن تكون وسائل بناء لا هدم
مهما كان عددهم| الرئيس السيسى يوجه بإجراء نقاشات لرعاية مرضى الزهايمر
زيادة معاشات التمريض.. أخبار مبهجة تعلنها كوثر محمود
بث مباشر.. صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر ليلة 23 رمضان
أحمد السقا: تامر حسني أنقذني في موقف لا يُنسى خلال تصوير "ولد الغلابة"
صدي البلد يكشف حقيقة توقيع زيزو للاهلي
كيفية صلاة قيام الليل في المنزل؟ .. الإفتاء توضح
الرئيس السيسي يوجه بزيادة أعداد الحضانات لمساعدة المرأة المصرية
عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 .. وموعد استطلاع هلال شوال
زكاة الفطر 35 جنيها هل إخراجها نقداً يخالف النبي؟ اعرف آراء الفقهاء وأحكامها
حسام عبد المجيد يكشف عن قيمة عقدة مع الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة الثالثة والعشرون .. محمد هنيدي يكتشف خداع عايدة رياض

محمد هنيدي وسيد اسامة وعايدة رياض
محمد هنيدي وسيد اسامة وعايدة رياض
تقى الجيزاوي

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" العديد من الأحداث الطريفة ومن أبرزها نجاح خطة مقبولة (سما ابراهيم) مع ممرضة دكتور التجميل الذى تتعاون معه زوجة زوجها الثانية جليلة (جيهان خليل) بعد ما نجحت فى تخريب وجهها.

  •  رمزي (كريم العامري) يتحالف مع سعد الحامي (صبري فواز) للإيقاع بقلب ميرفت غلاب (إلهام وجدي) .
  • خروج عبد الستار الكف (محمد هنيدي) من السجن بعد سداد المبلغ المالي الذى كان متأخر عليه واكتشافه ان الشدويلي (سيد اسامة) ليست ابنه وان أشجان (عايدة رياض) كانت تريد فقط خداعه.
  •    القنوات الناقلة لمسلسل شهادة معاملة أطفال

يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال عبر القنوات والمنصات التالية: قناة «cbc».،  قناة «dmc» ، قناة «ON» ، قناة «الحياة»، منصة watch it.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان.

مسلسل شهادة معاملة أطفال محمد هنيدي مسلسلات رمضان ٢٠٢٥

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

ميرنا نور الدين

قبل الحذف بسبب الانفصال.. 10 صور جمعت بين ميرنا نور الدين وزوجها |شاهد

موعد أول أيام عيد الفطر 2025

موعد أول أيام عيد الفطر 2025 .. الأحد فلكيا ودار الإفتاء تحدد العيد في هذا التوقيت

الموت

هل من مات في العشر الأواخر من رمضان يدخل الجنة مهما كان عمله؟

احمد زيزو

صدي البلد يكشف حقيقة توقيع زيزو للاهلي

أرشيفية

سعر الذهب اليوم السبت 22 مارس 2025 في مصر

الاجهزه الامنيه

الداخلية تكشف حقيقة سرقة المواطنين على محور صفط اللبن

ضرب فتاة ارشيفيه

فتاة مصر القديمة المعتدى عليها: شاب ضربني واستولى على هاتفي

ترشيحاتنا

تكريم حفظة كتاب الله من أبناء المعلمين

الزناتي يشهد حفل تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء المعلمين

نقيب المهندسين ومحافظ البحيرة

هدية من نقيب المهندسين لـ فرعية البحيرة .. وهكذا رد المحافظ

اليوم العالمي للمياه

مفوضية الاتحاد الأوروبي: دعم قطاع المياه في مصر وصل إلى 600 مليون يورو

بالصور

طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات

طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات
طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات
طرق للسيطرة على الشهية المفتوحة تجاه الحلويات

مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة الثالثة والعشرون .. محمد هنيدي يكتشف خداع عايدة رياض

محمد هنيدي وسيد اسامة وعايدة رياض
محمد هنيدي وسيد اسامة وعايدة رياض
محمد هنيدي وسيد اسامة وعايدة رياض

علامات نقص المغنيسيوم في الجسم.. وكيفية تعويضه من الطعام

علامات نقص المغنيسيوم في الجسم
علامات نقص المغنيسيوم في الجسم
علامات نقص المغنيسيوم في الجسم

أوراق الزيتون تحميك من أمراض خطيرة

ورق الزيتون
ورق الزيتون
ورق الزيتون

فيديو

اسما شريف منير

عوض ربنا.. أسما شريف منير تعلن ارتباطها رسميا

الوشق المصري

نادر ومـفـ.ترس .. معلومات عن الوشق المصري بعد مهاجمته جنود الاحتلال

سحابة حمراء غريبة فوق جبل موسى

سحابة حمراء غريبة فوق جبل موسى .. ما سر المشهد الغامض

الهام عبد البديع

حقيقة محاولة التخلص من حياتها.. أسرار تكشفها الفنانة إلهام عبد البديع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: العادات السيئة عند الأطفال

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: في عيدها .. شكرا لكل أم.. شكرا يا أمي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جون ميرشايمر.. رجل رأى العاصفة قادمة

المزيد