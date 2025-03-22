مسلسل شهادة معاملة أطفال الحلقة الثالثة والعشرون .. محمد هنيدي يكتشف خداع عايدة رياض

شهدت الحلقة الثالثة والعشرون من مسلسل "شهادة معاملة أطفال" العديد من الأحداث الطريفة ومن أبرزها نجاح خطة مقبولة (سما ابراهيم) مع ممرضة دكتور التجميل الذى تتعاون معه زوجة زوجها الثانية جليلة (جيهان خليل) بعد ما نجحت فى تخريب وجهها.

رمزي (كريم العامري) يتحالف مع سعد الحامي (صبري فواز) للإيقاع بقلب ميرفت غلاب (إلهام وجدي) .

خروج عبد الستار الكف (محمد هنيدي) من السجن بعد سداد المبلغ المالي الذى كان متأخر عليه واكتشافه ان الشدويلي (سيد اسامة) ليست ابنه وان أشجان (عايدة رياض) كانت تريد فقط خداعه.





القنوات الناقلة لمسلسل شهادة معاملة أطفال

يعرض مسلسل شهادة معاملة أطفال عبر القنوات والمنصات التالية: قناة «cbc».، قناة «dmc» ، قناة «ON» ، قناة «الحياة»، منصة watch it.

أبطال مسلسل شهادة معاملة أطفال

مسلسل "شهادة معاملة أطفال" من بطولة محمد هنيدي وصبري فواز وسما إبراهيم ومحمود حافظ ونهى عابدين ووليد فواز وعلاء مرسي، من إخراج سامح عبدالعزيز وتأليف محمد سليمان.