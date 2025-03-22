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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

زيادة معاشات التمريض.. أخبار مبهجة تعلنها كوثر محمود

الجمعية العمومية لنقابة التمريض
الجمعية العمومية لنقابة التمريض
الديب أبوعلي

أعلنت الدكتورة كوثر محمود، نقيب التمريض وعضو مجلس الشيوخ، عن نجاح الجمعية العمومية العادية للنقابة العامة للتمريض، التي انعقدت اليوم وفقًا للقانون رقم (115) لسنة 1976، بحضور 1300 ممرض وممرضة من مختلف محافظات الجمهورية، والتي شهدت استقبالًا حافلًا لنقيب التمريض بالزغاريد والتصفيق الحاد، في تعبير عن دعم الأعضاء وثقتهم في إدارة النقابة.

وأوضحت الدكتورة كوثر محمود، أن الجمعية العمومية عُقدت بحضور وإشراف المستشار طارق علي عبد الرازق إبراهيم الوكيل العام الأول بإدارة التفتيش القضائي بالنيابة الإدارية، لافتة إلى أن العمومية بدأت بكلمة افتتاحية رحبت فيها بالأعضاء، تلاها استعراض شامل للسياسة العامة للنقابة خلال الفترة الماضية، وتم عرض أبرز الإنجازات التي تحققت على مستوى الخدمات المقدمة لأعضاء هيئة التمريض، بالإضافة إلى جهود النقابة في تطوير المهنة وتحسين بيئة العمل.

عمومية نقابة التمريض 

وكشفت الدكتورة كوثر محمود عن تحقيق قفزة مالية غير مسبوقة في موارد النقابة، موضحة أنه عند استلام مجلس النقابة في عام 2012، كان إجمالي الرصيد المالي حوالي 5 ملايين جنيه فقط، بينما بلغ في عام 2024، 300 مليون جنيه كأرصدة نقدية، بالإضافة إلى 200 مليون جنيه كأصول ثابتة، ليصل إجمالي أصول وأرصدة النقابة إلى 500 مليون جنيه، وهو ما يعكس نجاح الإدارة في تعزيز الاستثمارات وضمان الاستدامة المالية للنقابة.

وأكدت نقيب التمريض، أنه تم خلال الجمعية العمومية عرض واعتماد الميزانيات السنوية من عام 2018 حتى 2021، بالإضافة إلى مراجعة الوضع المالي والميزانيات من عام 2022 وحتى 2024، مما يعكس مدى التطور الذي شهدته النقابة خلال السنوات الأخيرة.

وأشارت إلى أن مجلس النقابة استعرض أيضًا قراراته المتعلقة بزيادة المنح والإعانات المالية المقدمة للأعضاء، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوزيع العادل للمعاشات، بما يضمن توفير حياة كريمة للمحالين إلى التقاعد.

وأوضحت الدكتورة كوثر أن الجمعية العمومية اعتمدت قرارات مجلس النقابة بشأن القيد وممارسة المهنة، وشملت القرارات جميع دفعات التمريض بمختلف مستوياتها سواء العامة أو الفرعية، كما تم اعتماد لائحة آداب وأخلاقيات مهنة التمريض، والتي تهدف إلى الحفاظ على معايير الجودة المهنية، وضمان التزام أعضاء هيئة التمريض بأفضل الممارسات في تقديم الخدمات الصحية.

وأكدت نقيب التمريض أنه تم إقرار البدء في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية لإجراء انتخابات النقابة العامة والنقابات الفرعية، بجميع المستويات النقابية، بما يضمن استمرار العمل المؤسسي داخل النقابة، وتمثيل الأعضاء بصورة ديمقراطية.

وأضافت الدكتورة كوثر محمود أن الجمعية العمومية وافقت على تعيين مراقب حسابات جديد وتحديد أتعابه، في إطار الحرص على تحقيق الشفافية المالية ومراجعة جميع الحسابات بشكل دوري، كما تم اعتماد قرار مجلس النقابة بزيادة قيمة المعاشات للمحالين إلى التقاعد، وفقًا لمبادئ العدالة الاجتماعية، لضمان تحسين أوضاع أعضاء هيئة التمريض بعد بلوغهم سن المعاش.

وأكدت نقيب التمريض، التزام النقابة بمواصلة تقديم أفضل الخدمات لأعضائها، والعمل المستمر على تحقيق المزيد من المكتسبات التي تضمن تحسين بيئة العمل وتعزيز الدعم المادي والاجتماعي لهيئة التمريض.

كما شددت في ختام كلمتها على أن الفترة المقبلة ستشهد تطورات إيجابية تصب في مصلحة جميع العاملين في قطاع التمريض بمصر، موجهة شكرها للمجلس وهيئة المكتب والنقابات الفرعية على جهودهم المبذولة في خدمة المهنة وأعضائها.

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