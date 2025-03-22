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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

المفتي: الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي يجب أن تكون وسائل بناء لا هدم

نظير عياد، مفتي الديار المصرية
نظير عياد، مفتي الديار المصرية
شيماء جمال

أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، على ضرورة التعامل مع الفضاء الرقمي والذكاء الاصطناعي وفق الضوابط الأخلاقية والقيم الإسلامية، مشددًا على أن هذه التقنيات الحديثة يجب أن تكون أدوات بناء لا هدم، ووسائل لنشر الخير لا الفتن.  

وأوضح خلال تصريحات له، اليوم السبت، أن الإسلام ليس دينًا منغلقًا، بل يدعو إلى التفاعل مع التطورات التكنولوجية والاستفادة منها بما يخدم الإنسانية، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ".

وأشار المفتي إلى أن الفضاء الرقمي أصبح عالمًا متكاملاً يضم وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية والتجارة الرقمية، مما يستوجب الالتزام بعدد من الأخلاقيات، مثل الصدق في نقل المعلومات، واحترام خصوصية الآخرين، وتجنب خطاب الكراهية والتحريض، والابتعاد عن الإضرار بالآخرين من خلال التشهير أو الاحتيال الرقمي.  

وفيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي، شدد على أهمية وجود رقابة أخلاقية على القرارات التي تعتمد على هذه التقنيات، خاصة في المجالات الحساسة مثل الرعاية الصحية، كما أكد على ضرورة الالتزام بمبادئ العدل وعدم التمييز، مشيرًا إلى خطورة تقنيات "التزييف العميق" التي تُستخدم في نشر الأكاذيب وتزييف الحقائق، وهو ما يحرمه الإسلام.  

وشدد مفتي الديار المصرية، على أن المسلمين يجب أن يكونوا قدوة في الاستخدام الأخلاقي للتكنولوجيا، وأن ينفتحوا على المستجدات العلمية مع الالتزام بالقيم والمبادئ التي تحافظ على أمن واستقرار المجتمعات، داعيًا الله أن يوفق الجميع لاستخدام العلم فيما ينفع البلاد والعباد.

نظير عياد مفتي الديار المصرية الفضاء الرقمي الذكاء الاصطناعي القيم الإسلامية

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