خالد أبو بكر: الحرب على الإرهاب لا تقل أهمية عن نصر أكتوبر 1973

أكد المحامي الدولي خالد أبو بكر، أن الاخوان كان توجههم إحداث فوضى كبير وكانوا يتبعوا سياسة فرق تسد للوصول إلى كرسي الحكم، موضحا أن المشكلة التي أطاحت بالإخوان كانت عملهم على تغيير الهوية المصرية وما حدث من أخونه في المؤسسات المصرية.

وأشار خالد أبو بكر، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الاعلامية أمير بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أن الدراما ساعدت على رصد كواليس حقيقية من محاولة اخونة الدولة، مؤكدا أن الاخوان كانت لغتهم وحوارهم مختلف ويعتمدوا على فكرة التجييش، قائلا: "محاولة تغيير الهوية المصرية هو ده اللي عمل الثورة في 30 يونيو".

وأكد خالد أبو بكر، أنهم كانوا في وقت من الأوقات يخافون من المشي في الشارع بسبب التحريض عليهم من الاخوان، مضيفا: "في ناس اتعرضت لينا وكنا نتجنب فكرة الصدام وموضوع الحرب على الارهاب هي أقرب حرب مقدسة ولا تقل أهمية عن حرب اكتوبر 1973".