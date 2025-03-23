انفجارات عنيفة تهز العاصمة الأوكرانية بسبب هجوم روسي واسع

سُمع فجر اليوم الأحد، دوي انفجارات عنيفة في العاصمة الأوكرانية كييف.

وتحدثت تقارير إعلامية عن هجوم روسي واسع بصواريخ كروز والطائرات المسيرة، استهدف مدنا أوكرانية بينها كييف، حيث تم تفعيل الدفاعات الأرضية.

وأشارت التقارير إلى أن طائرة مسيرة استهدفت مبنى سكنيا في العاصمة الأوكرانية.

وفي وقت سابق، السبت، قال حاكم منطقة دونيتسك فاديم فيلاشكين، إن 3 أشخاص قتلوا في هجوم روسي على مدينة بوكروفسك الواقعة شرق أوكرانيا، وهي إحدى النقاط المحورية لتقدم القوات الروسية غربا.

وتركز القوات الروسية منذ عدة أشهر على التقدم نحو بوكروفسك، وهي مركز لوجستي وموقع للمنجم الوحيد في أوكرانيا الذي ينتج فحم الكوك، والذي أُغلق مع اقتراب قوات موسكو.

لكن الجيش الأوكراني أكد نجاحه في التصدي لتقدم القوات الروسية نحو المنطقة في الأسابيع القليلة الماضية، وفق "رويترز".