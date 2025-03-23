قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محترف مصري جديد يقترب من دوري روشن السعودي
فيديو جديد يوثق اللحظات الأخيرة في حياة يحيى السنوار | شاهد
دعاء ليلة القدر مستجاب .. هذه الصيغة تفتح لك أبواب السماء
الحبس 5 سنوات عقوبة نشر أخبار كاذبة في الخارج تستهدف الإضرار بالمصالح القومية للبلاد
أذكار الصباح.. ابدأ بها يومك يرزقك الله ويحفظك من شياطين الإنس والجن
بعد لقاء إثيوبيا.. فيفا يعيد ترتيب أوراق منتخب مصر ومواجهة سيراليون قد تقلب الموازين
بولندا تُعلق اللجوء عبر بيلاروسيا بدعم أوروبي لمُواجهة «الحرب الهجينة»
إسرائيل تصادق على 13 مستوطنة جديدة في الضفة وتبحث تهجير سكان غزة
السيارات طارت.. ونش طائش يتسبب في كارثة بحدائق الأهرام والقبض على السائق |تفاصيل
بسبب التقلبات الجوية.. تأثيرات سلبية على المحاصيل المختلفة |فما هى؟
محمد رجاء يكشف تفاصيل عمله في «ظلم المصطبة».. ويكشف سبب انسحابه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

«البحث العلمي» تعلن تفاصيل التقديم في «منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه» بجنوب إفريقيا

أكاديمية البحث العلمي
أكاديمية البحث العلمي
نهلة الشربيني

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا عن منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه في مجال الديموغرافيا ورأس المال البشري والتنمية المستدامة بكلية الاقتصاد بجامعة كيب تاون - جنوب إفريقيا، حيث تدعو وحدة أبحاث العمل والتنمية في جنوب إفريقيا (SALDRU) بجامعة كيب تاون (UCT)، بالتعاون مع المعهد الدولي لتطبيقات تحليل النظم (IIASA)، إلي تقديم طلبات للحصول على ثلاث زمالات ما بعد الدكتوراه وثلاث منح دراسية للدكتوراه في مجال الديموغرافيا ورأس المال البشري والتنمية المستدامة.

تفاصيل التقديم في منح الدكتوراه وما بعد الدكتوراه بجنوب إفريقيا

 ويأتي هذا الإعلان ضمن التعاون المشترك بين الأكاديمية والمعهد، وتشتمل المنح علي المشاركة في أنشطة التدريب في IIASA (فيينا، النمسا) وورش العمل العلمية والسياسية رفيعة المستوى في جميع أنحاء إفريقيا، بخلاف التوجيه من قبل خبراء ديموغرافيين وخبراء اقتصاديين في مجال التنمية معروفين عالميًا، وهناك بعض الشروط المطلوب توافرها في المرشحين وهي أن يكون المرشح حاصل على درجة الدكتوراه (مُنحت خلال آخر 1-5 سنوات) في علم السكان أو الإحصاء أو الاقتصاد أو أي تخصص آخر في العلوم الاجتماعية الكمية، ويجب أن يكون لديه خبرة في العمل مع مجموعات البيانات واسعة النطاق والنماذج الكمية، ولم يشغل سابقًا مناصب أكاديمية مهنية أو دائمة شاملة، ويُطلب من المتقدمين بعض الأوراق تتضمن خطاب طلب يحدد اهتمامات البحث والدافع، وسيرة ذاتية تتضمن تفاصيل العروض المقدمة في المؤتمرات وأوراق العمل والمنشورات (إن وجدت)، وسجلات أكاديمية لجميع الدرجات العلمية، بالإضافة إلى ثلاث رسائل توصية أكاديمية.

وعلي جميع المهتمين ملء استمارة التقدم والاطلاع علي كافة التفاصيل من خلال الموقع الإلكتروني التالي: https://saldru.uct.ac.za/articles/2025-02-26-call-applications-postdoctoral-and-phd-fellowships-demography-human-capital-and-sustainable 

ولإرسال استمارة المشاركة والاستفسارات يمكنكم التواصل عبر البريد الإلكتروني التالي: [email protected]

التعليم العالي البحث العلمي أكاديمية البحث العلمي افريقيا وزارة التعليم العالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

خلال ساعات.. بشرى سارة لـ4.5 مليون موظف في الحكومة

زيزو

بعد أنباء توقيعه لـ الأهلي.. شاهد أول رد فعل من زيزو على إنستجرام

احمد زيزو

صدي البلد يكشف حقيقة توقيع زيزو للاهلي

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 وموعد استطلاع هلال شوال

عدد أيام إجازة عيد الفطر 2025 .. وموعد استطلاع هلال شوال

زيزو

رد فعل مفاجئ من عمرو الدردير بعد أنباء توقيع زيزو لـ الأهلي

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

قبل عيد الفطر.. الحكومة تعلن مفاجأة سارة لـ13 مليون من أصحاب المعاشات

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

احذفها فورًا من هاتفك.. 12 تطبيقًا تصورك دون علمك وتسرق رسائل واتساب

سعر الذهب

عيار 21 يفوق التوقعات.. قفزة جديدة في سعر الذهب اليوم

ترشيحاتنا

سامسونج

الشكوك تزداد حول موعد إصدار تحديث Android 15 لهاتف Samsung Galaxy

أداة ذكاء اصطناعي

أداة ذكاء اصطناعي قادرة على توليد صور فائقة الجودة أسرع من الطرق التقليدية|تعرف عليها

FBI

لا ترد على هذا الاتصال .. تحذير عاجل من FBI لمستخدمي iPhone وAndroid

بالصور

احترس .. عادات لازم تبطلها لو بتتعالج من الأنيميا

الأنيميا
الأنيميا
الأنيميا

أبرزهم محسن جابر .. مدين يقيم عزومة إفطار بحضور صناع الموسيقى .. صور

من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين
من حفل إفطار الملحن مدين

طعمية محشية وفول بالخلطة وبطاطس بالجبنة.. أطباق سحور يوم 22 من رمضان

سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان
سحور يوم 22 من رمضان

مصطفى حجاج يشعل الأجواء في القاهرة الجديدة بحفل كامل العدد

مصطفي حجاج
مصطفي حجاج
مصطفي حجاج

فيديو

أحمد السقا

الحصان كان هيموتني .. أحمد السقا يكشف كواليس لأول مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: التهجير الناعم

المزيد