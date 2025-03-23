قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صداع خلف الرأس ونهجان.. حسام موافى يكشف أعراض ارتفاع ضغط الدم
موعد أذان المغرب اليوم الأحد 23 رمضان.. اعرف هتفطر امتى
أخبار السيارات| طرازات الـ كروس أوفر 2025 .. مقارنة بين هيونداي إلنترا AD ونيسان سنترا
عودة ارتفاع درجات الحرارة.. تفاصيل حالة الطقس لمدة 6 أيام قادمة
مفتي الجمهورية: المؤمن الحق متفائل ومحب للحياة.. فيديو
الاتحاد الأوروبي: ندعم وقف إطلاق النار بغزة وحل الدولتين المسار الوحيد للسلام
الأسطى حمودة: الجيل الحالي لا يرغب في تعلم صناعة الكليم أو الحرف اليدوية
كالاس: نثمن دور مصر في وقف إطلاق النار بغزة وندعم خطة إعادة الإعمار
وزيرة التنمية المحلية: المشروعات الخضراء ركيزة لتحقيق بيئة عمل مستدامة
فتاة: احنا ليه بنصلي وبنصوم؟.. علي جمعة: حتى الملائكة بتسأل
وزير الخارجية: التغيير الفعلي لمكافحة تغير المناخ يتطلب دورًا فعالًا للمجتمع
وزير الخارجية: مصر تخوض جهود مكثفة لاستعادة التهدئة في غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| طرازات الـ كروس أوفر 2025 .. مقارنة بين هيونداي إلنترا AD ونيسان سنترا

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع “صدى البلد”، مجموعة من أخبار السيارات التي تنوعت بين، أشهر السيارات المستعملة وأسعارها، إلى جانب طرازات “كسر الزيرو” والجديدة، وأخبار عالمية عن أحدث سيارات مشاهير كرة القدم.

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، وجاءه تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

يضم سوق السيارات المصري العديد من الإصدارات الجديدة موديل 2025، وجاءه تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا متطورة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

سوق السيارات المصري يوجد به الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2025، وتوافره تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من الطرازات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها تكنولوجيا حديثة تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

كشفت شركة شانجان عن طرازها الجديد شانجان UNI-S موديل 2025 ، وتنتمي  UNI-S  لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وهي عبارة عن سيارة مدمجة توفر أداء قوي واقتصادي في استهلاك الوقود، وهي مجهزة بأحدث أنظمة السلامة والتقنيات الذكية .

بي إم دبليو 520 هيونداي إلنترا AD نيسان سنترا 2025 سيارات كروس أوفر 2025 إم جى 6 موديل 2025 شانجان UNI S موديل 2025

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

بعد أنباء توقيعه مع الأهلي .. زيزو يحذف صورته بقميص الزمالك

ليلة القدر 2025

ماذا ظهر من علامات ليلة القدر حتى الآن في ليلتي 21 و23؟.. الإفتاء توضح

إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. موعد العطلة وعدد الأيام الرسمية للقطاعين العام والخاص

عيد الفطر 2025.. تعرف على موعد العطلة وعدد أيامها في القطاعين العام والخاص

وزير التربية والتعليم

موعد امتحانات الشهادة الإعدادية 2025 الترم الثاني .. قرار نهائي من التعليم

موعد صلاة عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

موعد صلاة عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة للحكومة والقطاع الخاص

عملة مصرية

احتفالًا بعيد الفطر .. تبكير صرف معاشات أبريل 2025

زيزو

تعليق مفاجئ من أيمن يونس علي توقيع زيزو للأهلي

علامات ليلة القدر

علامات ليلة القدر هل ظهرت أمس؟ 7 أمارات تؤكد حدوثها بالأدلة

ترشيحاتنا

بدء أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق الفاصل بين مساكن حرفين بورفؤاد و الفيروز

بدء أعمال رصف ورفع كفاءة الطريق بين مساكن حرفين بورفؤاد و الفيروز

الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد تواصل حملاتها على منافذ" بيع السلع الغذائية

الرقابة التموينية بمحافظة بورسعيد تواصل حملاتها على منافذ بيع السلع الغذائية

محافظة بورسعيد تواصل جهودها لإزالة أكوام الرتش بحي الشرق

استجابة لمطالب المواطنين.. محافظة بورسعيد تواصل جهودها لإزالة أكوام الرتش

بالصور

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد
خطوات تنظيف البشرة في المنزل قبل العيد

وصفة مصرية لذيذة.. الفطير الشرقي بسجق المطاعم بأسهل طريقة

الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم
الفطير الشرقي بالسجق بتاع المطاعم

أضرار الفسيخ والرنجة في عيد الفطر

اضرار الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر
اضرار الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر
اضرار الفسيخ والرنجة فى عيد الفطر

طريقة عمل سلطة البنجر لصحة أفضل

طريقة عمل سلطة البنجر لصحة افضل
طريقة عمل سلطة البنجر لصحة افضل
طريقة عمل سلطة البنجر لصحة افضل

فيديو

أحمد عبدالعزيز

ملك الأفورة لقبي على السوشيال ميديا.. أحمد عبدالعزيز يكشف أسراره لأول مرة

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع: حريصون على تزويد قوات الدفاع الجوي بأحدث المنظومات لحماية سماء مصر

ميرنا نور الدين

حذفت صور زوجها .. ميرنا نور الدين تحير جمهورها بتصرف مفاجئ

متهم - أرشيفية

عرض حياة المواطنين للخطر.. القبض على سائق مينى باص بالدقهلية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قطايف ودراما رمضان .. الفرق كبير

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: مَنْهَجُ اَلْأُمُوُمَةِ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: إسرائيل وجلب المصائب

المزيد