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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بي إم دبليو 520 أوتوماتيك بـ 350 ألف جنيه

بي إم دبليو 520 موديل 1996
بي إم دبليو 520 موديل 1996
إبراهيم القادري

يوجد داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات المستعملة، وجاءه تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات بها مميزات تعمل على راحة قائد السيارة وركابها.

بي إم دبليو 520 موديل 1996

بالإضافة إلى أن تلك السيارات تم توافرها بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن ضمن تلك السيارات، بي إم دبليو 520 موديل 1996 ، وتنتمي 520  لفئة السيارات السيدان .

- مواصفات بي إم دبليو 520 موديل 1996 الخارجية

بي إم دبليو 520 موديل 1996

تظهر سيارة بي إم دبليو 520 موديل 1996 من الخارج بتصميم عصري بفضل احتوائها علي، صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، وعلي شبكة أمامية عريضة يتوسطها شعار شركة بي إم دبليو، وتم تثبيت شعار شركة بي إم دبليو علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها مقابض أبواب خارجية بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية .

- محرك بي إم دبليو 520 موديل 1996

بي إم دبليو 520 موديل 1996

تمكنت سيارة بي إم دبليو 520 موديل 1996 من قطع مسافة 227ألف/كم، وبها محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

- مقصورة بي إم دبليو 520 موديل 1996 الداخلية

تحتوي مقصورة سيارة بي إم دبليو 520 موديل 1996 علي الكثير من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها كونسول وسطي، ودرج تخزين امامي، وبها مساحات إضافية للتخزين بالأبواب الأمامية، وبها زجاج كهربائي، وبها مقابض أبواب داخلية لفتح وغلق الأبواب من الداخل بسهولة، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإشارات والمساحات، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وبها أحزمة أمان، وبها مراه داخلية للرؤية، وفرش مقاعد من الجلد، وبها حوامل اكواب .

- سعر بي إم دبليو 520 موديل 1996

تباع سيارة بي إم دبليو 520 موديل 1996 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 350 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

سوق السيارات المصري السيارات المستعملة بي إم دبليو 520 موديل 1996 بي إم دبليو 520 سيارات مستعملة في مصر مواصفات بي إم دبليو 520

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