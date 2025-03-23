مسلسل الغاوي الحلقة 8.. عائشة بن أحمد تنقذ عائلة أحمد مكي

طلب شمس (أحمد مكي) من فاطمة (عائشة بن أحمد) بأنّ توفر مكان لأسرته حتى يختبئون فيه، بعد أن طردهم راجح (محمد لطفي)، فقامت بمرافقتهم إلى مخزن الإكسسوار التابع لشركة الإنتاج التي تعمل بها.

وتحدثت فاطمة مع رضوان والد شمس (أحمد كمال) خلال فترة تواجدها مع عائلته، حيث فتح لها قلبه وحكى لها عن قصة حبه لامرأة دامت لأكثر من ٣٥ عاماً وسألته عن الأشياء والصفات التي تعلمها منه شمس.

وشهدت أحداث الحلقة السابعة 7 من العمل ذهاب فاطمة (عائشة بن أحمد) إلى طبيب نفسي؛ حيث تحدثت معه عن حبها لـ شمس وهي تبكي، ولكن المفاجأة أنه في نفس اللحظة كان شمس يستعد للزواج من ابنة (أحمد بدير) لتلبية وصيته وهو على فراش المرض.

مسلسل الغاوي

تدور أحداث مسلسل الغاوي في إطار شعبي حول "شمس العدوي"، الذي يعيش في أحد أحياء القاهرة القديمة، ويقرر التوبة عن البلطجة والعمليات الإجرامية التي كان يقوم بها مع مجموعة من أصدقائه. لكن فجأة، تنقلب حياته بعد تعرض أحد أصدقائه للظلم.

مسلسل الغاوي ينتمي لنوعية الأعمال ذات الـ 15 حلقة، وهو من بطولة أحمد مكي، عائشة بن أحمد، عمرو عبد الجليل، أحمد بدير، أحمد كمال، محمد لطفي، ولاء الشريف، كرم جابر، هاجر عفيفي، تأليف طارق كاشف ومحمود زهران، إخراج ماندو العدل، وإنتاج شركة "سينرجي".

قدمت عائشة بن أحمد آخر أعمالها في مسلسل بدون سابق إنذار، وهو مسلسل من 15 حلقة عُرض خلال رمضان الماضي، وبطولة آسر ياسين، عائشة بن أحمد، أحمد خالد صالح، إسلام حافظ، جهاد حسام، أحمد علي ماهر، نهال عنبر، حنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، ومن إخراج هاني خليفة.