وزارة العمل تعلن عن وظائف خالية في 7 محافظات |قدم الآن

تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تتضمن نشرة التوظيف وظائف مخصصة لأصحاب الهمم، لاستيفاء نسبة 5% من إجمالي العمالة، وذلك برواتب مجزية، في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي القدرات الخاصة، وفقًا لقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وظائف خالية باعلان وزارة القوي العاملة

أعلنت وزارة العمل عن توافر 2036 فرصة عمل في 7 محافظات بمختلف التخصصات، تشمل فرصا مخصصة لأصحاب الهمم، وذلك برواتب مجزية تحدد وفقا للمقابلة الشخصية، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، بالإضافة إلى التأمين الصحي والاجتماعي.

طرق التقديم



يمكن للراغبين في التقدم للوظائف المتاحة خلال شهر مارس 2025 التسجيل عبر:

مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر.

مديريات العمل في المحافظات المعنية.

أرقام وعناوين الشركات المرفقة بالبيان الصادر عن الوزارة.

الموقع الرسمي لوزارة العمل عبر الإنترنت.

المحافظات والتخصصات المطلوبة



تتوافر فرص العمل في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، دمياط، بورسعيد، الشرقية، وتشمل التخصصات المطلوبة:

المجالات الهندسية: مهندسو اتصالات، كهرباء بجميع التخصصات، ميكانيكا، إنتاج وجودة.

المجالات الإدارية: أخصائي تسويق، موارد بشرية، مشتريات، تمويل، محاسبون، مشرفو مواقع وإنتاج، مشرفو ميكانيكا وتحكم كهربائي، مديرو صيانة، أمين مخازن.

المجالات الفندقية والمطاعم: شيف، مقدم طلبات، مشرف تنجيد، عمال إنتاج، عمال نظافة.

المجالات التجارية والمبيعات: بائعون، مندوبو مبيعات، مراقبو جودة.

المجالات الأمنية والخدمية: أفراد أمن، ليدي جارد (إناث).

السائقون: رخصة أولى، ثانية، ثالثة.

فنيون في جميع التخصصات.

فرص العمل لذوي الهمم



تنفيذا لتوجيهات وزير العمل محمد جبران، تتضمن نشرة التوظيف وظائف مخصصة لأصحاب الهمم، لاستيفاء نسبة 5% من إجمالي العمالة، وذلك برواتب مجزية، في إطار خطة الوزارة لحصر وتدريب وتشغيل ذوي القدرات الخاصة، وفقا لقانون رقم 10 لسنة 2018، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدمجهم في سوق العمل.

وظائف خاليه

تواصل وزارة العمل جهودها لتوفير فرص عمل مناسبة للمواطنين في مختلف المحافظات والتخصصات، بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وتؤكد الوزارة حرصها على متابعة عملية التوظيف، وضمان التزام الشركات بتوفير بيئة عمل ملائمة للعاملين، خاصة من أصحاب الهمم. لذا، يُنصح الراغبون في الاستفادة من هذه الفرص بسرعة التقديم من خلال القنوات الرسمية المعلنة.

