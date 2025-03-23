جاستن توماس: الولايات المتحدة تراقب الوضع في بيروت وتدعو للحلول الدبلوماسية

قال جاستن توماس، الخبير في الشؤون السياسية والاستراتيجية، إن الولايات المتحدة تراقب تطورات الوضع في بيروت بحذر، مشيرًا إلى أن الضربات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة جاءت ردًا على الهجمات الصاروخية التي انطلقت من جنوب لبنان.

وأوضح توماس، خلال مداخلة مع الإعلامية مارينا المصري، ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله نفى مسؤوليته عن هذه الهجمات، لكن الأدلة الميدانية تشير إلى أن الصواريخ أُطلقت من مناطق نفوذه، مضيفًا: "سواء كانت هذه الهجمات منسقة أم أفعالًا فردية، فإن لبنان ككل لا يجب أن يتحمل تكلفة هذا التصعيد".

الهجمات الإسرائيلية

كما انتقد توماس الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قائلًا: "إسرائيل لديها الحق في الدفاع عن نفسها، ولكن عليها أيضًا أن تُظهر احترامًا للشعب اللبناني"، مؤكدًا على ضرورة أن يستعيد اللبنانيون السيطرة على أراضيهم وحكومتهم، بدلًا من السماح لـ"مجموعات غير حكومية" بالتأثير على قرارات البلاد.

وأشار إلى أن تصريحات قائد الجيش اللبناني، جوزيف عون، تؤكد أهمية هذه النقاط، مشددًا على أن الوضع في لبنان يحتاج إلى حلول دبلوماسية لتجنب المزيد من التصعيد.