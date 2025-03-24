مش هيجي زيهم تاني.. محمود فتح الله يتغزل في ثنائي الزمالك

أكد محمود فتح الله، لاعب الزمالك السابق، أنه يتمنى استمرار الثنائي محمود عبدالرازق شيكابالا وعبدالله السعيد، لاعبا الزمالك في الملاعب وعدم اعتزالهما.

وقال محمود فتح الله، في تصريحات إذاعية: "نفسي شيكابالا، يكمل مع الزمالك وميعتزلش، المواهب مع الزمن بتنقرض، عبدالله السعيد، مش هيجي زيه تاني، وشيكابالا، مش هيجي زيه تاني".



وأضاف: "أتمنى شيكابالا وعبدالله السعيد، يكملوا مع الزمالك، لعيبة كبيرة ومبتجيش كتير، ووجودهم مؤثر مع الزمالك".

واختتم: "وجود محمد الشناوي، حارس الأهلي، وعبدالله السعيد وشيكابالا، في الملاعب بيعطوا قيمة للدوري المصري".

