لاعب الزمالك السابق: وصول منتخب مصر لكأس العالم مسألة وقت

قال محمود فتح الله لاعب الزمالك السابق، إن وصول منتخب مصر لكأس العالم 2026 مسألة وقت، في ظل صدارته لجدول المجموعة، وذلك بعد الفوز على إثيويبيا بهدفين دون رد بالجولة الخامسة من عمر التصفيات.

وأضاف فتح الله، في تصريحات تليفزيونية "منتخب مصر يمتلك أفضل هجوم أفريقي وثنائي متميز وهما محمد صلاح وعمر مرموش، وهناك عناصر مميزة في منتخب مصر وأغلبية النجوم في مراكز واحدة".

واختتم:"هناك مباريات تستطيع الدفع فيها بجميع العناصر والتصفيات تسمح بذلك الآن في ظل اقتراب منتخب الفراعنة من حسم التأهل بشكل رسمي".

يذكر أن منتخب مصر فاز على إثيوبيا بالجولة الخامسة بهدفين دون رد، أحرزهما محمد صلاح وأحمد مصطفى زيزو، ومن المقرر أن يواجه سيراليون في التاسعة مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة.