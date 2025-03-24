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موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة منتخب مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم والقناة الناقلة

منتخب مصر
منتخب مصر
محمد بدران

يستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم لخوض مباراة سيراليون ضمن منافسات الجولة السادسة للمجموعة الأولي من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .

موعد مباراة منتخب مصر ضد سيراليون في تصفيات كأس العالم
 

يستضيف منتخب مصر نظيره سيراليون فى التاسعة مساء غدٍ، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى فى الجولة السادسة بتصفيات أفريقيا لمونديال 2026.

القناة الناقلة للمباراة 
 
تنقل قناة أون سبورتس مباراة منتخب مصر ضد سيراليون فى تصفيات كأس العالم ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات كأس العالم 2026

واحتل منتخب مصر بهذه النتيجة، المركز الأول برصيد 13 نقطة بفارق 5 نقاط عن بوركينا فاسو الوصيفة وسيراليون الثالثة.
 

قائمة المنتخب

وضمت قائمة منتخب مصر للمعسكر الحالي كلاً من: "حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد عواد، مصطفي شوبير وعبد العزيز البلعوطي، والدفاع: محمد هاني، أحمد عيد، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، خالد صبحي، حسام عبد المجيد وأحمد نبيل كوكا، وفي الوسط: مروان عطية، محمد شحاتة، حمدي فتحي، نبيل عماد "دونجا"، محمود صابر، أحمد سيد زيزو، محمود حسن "تريزيجيه"، عمر مرموش، إبراهيم عادل، محمد صلاح ومصطفي فتحي، وفي الهجوم: مصطفى محمد وأسامة فيصل".

منتخب مصر تصفيات كأس العالم سيراليون

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