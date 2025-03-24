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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مستوطنون يجرفون عشرات الدونمات من أراضي الفلسطينيين قرب الأغوار

عصابات المستوطنين
عصابات المستوطنين
محمد على

جرف مستوطنون عشرات الدونمات الزراعية ، في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، وفق ما ذكرت وكالة وفا الفلطسينية.

وقال رئيس مجلس قروي المالح والتجمعات البدوية مهدي دراغمة، إن عدداً من المستوطنين جرفوا نحو 200 دونم من الأراضي الزراعية في منطقة الفارسية بالأغوار الشمالية، مشيراً إلى أن هذه الأراضي لم تتم زراعتها هذا الموسم.

وتتعرض المنطقة لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين منذ أشهر، وتتلخص في رعي مواشيهم على مزروعات المواطنين. 

علاوة على منع الرعاة من الوصول إلى مناطق الرعي، ومداهمات متكررة خاصة في الليل للتجمعات الفلسطينية، وترويع الأطفال والنساء. 

مستوطنون عشرات الدونمات منطقة الفارسية الأغوار الشمالية مجلس قروي المالح دراغمة المستوطنين المواطنين ترويع الأطفال والنساء

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