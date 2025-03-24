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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف الدرع بعد انتقاله لـ برشلونة : الحلم أصبح حقيقة

سيف الدرع
سيف الدرع
القسم الرياضي

أعرب سيف الدرع المحترف المصري في صفوف فريق برشلونة لكرة اليد عن سعادته بإلإنضمام للعملاق الإسباني في خطوة مميزة لمشوار اللاعب.

وقال سيف الدرع : سعيد بالإنضمام لبرشلونة لقد كان حلم تحول إلي حقيقة ولكن الان بدأ العمل الجاد.

وأوضح: برشلونة يدخل أي مباراة لتحقيق الفوز وهي عقليتي وعلي المنافسه بقوة لحجز مكان في الملعب والأهم تحقيق الألقاب.

واختتم سيف الدرع تصريحاته قائلا: لست لاعبا صغيرا في الفريق أصبحت مسؤولا عن تقديم الإضافة لبرشلونة ومنتخب مصر وانا أعتبر نفسي ذكيا وأمتلك الشجاعة والحرص دائما على تقديم أفضل ما عندي داخل الملعب وسأبذل كل جهدي لتحقيق الفوز.

وأعلن برشلونة الإسباني ضم سيف الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد لمدة موسمين .

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات مكثفة من جانب برشلونة الإسباني مع سيف الدرع للحصول على خدماته في ظل القدرات الفنية والبدنية المميزة التي يمتلكها اللاعب والأداء المميز الذي قدمه ببطولة العالم الأخيرة.

وظهر سيف الدرع بمستوى فني مميز خلال مشاركته مع منتخب مصر ببطولة العالم الاخيرة وهو ما جعله محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة إلى أن نجح برشلونة في حسم ضمه لمدة موسمين قادمين .

ويعد سيف الدرع واحدا من أبرز لاعبي المنتخب على الإطلاق وساهم بشكل كبير مع زملائه في حصد المركز الخامس ببطولة العالم الأخيرة.

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