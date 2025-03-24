أسوان .. تحديد المخابز البلدية وغلق لمدة شهر للمحال المخالفة

كلف الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، مدير مديرية التموين بالمحافظة بالتنسيق المسبق من الآن لتحديد المخابز البلدية بكل مركز ومدينة بحيث يتم تشغيلها بكل منطقة سكنية، ويستمر عملها طوال أيام أجازة عيد الفطر المبارك، ويتكامل مع ذلك تشغيل المطاحن بكامل طاقتها لتوفير الدقيق اللازم للمخابز بما يساهم فى تلبية مطالب المواطنين وإحتياجاتهم من رغيف العيش بالشكل المطلوب.



شدد المحافظ، في بيان اليوم الإثنين، على إعداد تقرير يومى بنتائج المرور للجان المشتركة من التموين والصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والهيئة القومية لسلامة الغذاء للإطمئنان على جودة المنتجات من السلع المختلفة، مع سرعة إتخاذ القرارات الإدارية بالغلق الفوري لمدة شهر لأي محل مخالف وغير ملتزم بالإشتراطات الصحية.



وجه الدكتور إسماعيل كمال بقيام مديريات الخدمات بالتموين والصحة والطب البيطرى والوحدات المحلية بعمل نوبتجيات على مدار الـ 24 ساعة ، والتنسيق مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للتعامل الفوري والسريع مع أي بلاغات يتم تلقيها، فضلاً عن التنسيق مع مديرية الأمن بقيادة اللواء محمد أبو الليل لتحديد الأماكن التي تشهد إقبالا عليها خلال فترة العيد لتحقيق التأمين اللازم لها.



كما كلف المحافظ بتنظيم حملات مكبرة تستهدف المرور على كافة المحلات المخصصة لبيع الكحك والبسكويت والحلوى للتأكد من مصادرها وصلاحيتها ، مع ضبط الألعاب النارية ومصادرتها مثلما حدث من قبل فى بداية شهر رمضان، وساهم في تحقيق حالة من الرضا للمواطن الأسواني، ويتكامل مع ذلك المرور الميداني المتواصل من مسئولي المحليات لرصد أي حالات تعد خلال أجازة العيد، ليتم إزالتها في المهد.



في سياق متصل، وجه محافظ أسوان، مدير التموين والإدارات الفرعية التابعة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية للقيام بتجهيز معارض "أهلاً بالعيد" فى نفس أماكن المعارض التي تم افتتاحها قبيل شهر رمضان المبارك بالمراكز والمدن بإجمالى 29 معرضا، على أن يضاف لها المنتجات المتنوعة الخاصة بالعيد من الكحك والبسكويت والحلوى وغيرها من المنتجات الأخرى، على أن يتم التأكد والإطمئنان الكامل من مصادرها وجودتها وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي للحفاظ على الصحة العامة.. مشدداً على أن يتم مواصلة توفير كافة السلع الغذائية والاستهلاكية بنفس التخفيضات المقررة بنسبة 30% بمختلف المعارض من أجل إضفاء أجواء الفرحة والبهجة على المواطنين بهذه المناسبة السعيدة.



من ناحية أخرى ترأس، الدكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الاجتماع الدوري للجنة الدائمة لضبط الأسعار بحضور المهندس عمرو لاشين نائب المحافظ، وأيمن الشريف السكرتير العام، فضلاً عن مديري مديريات الجهات المختصة، ورؤساء المراكز والمدن.



وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية الصباحية والمسائية على الأسواق والمطاعم ومنافذ بيع السلع الغذائية والاستهلاكية للتأكد من توافرها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حيث أنه لن يتم السماح مطلقاً بأى مغالاة أو تلاعب في الأسعار، مع مواجهة مختلف أوجه الاحتكار، ومتابعة التزام المعارض والمجمعات الإستهلاكية بالتخفيضات المقررة، والاستمرار في تقديم خدماتها خلال أيام عيد الفطر المبارك.