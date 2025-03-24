ناصر منسي: هدفي في الأهلي أهم من جون أفشة في القاضية ممكن

وقع ناصر منسي لاعب نادي الزمالك ، ضحية مقلب برنامج " رامز إيلون مصر " المذاع على قناة " إم بي سي مصر ".

وقال رامز جلال لناصر: " جون ناصر منسي في الأهلي زي القاضية ممكن".

ورد ناصر منسي: “ أنا جوني أهم من جون مجدي افشة في القاضية ممكن”.

رامز ايلون مصر

ويعرض برنامج رامز جلال الجديد 2025 على شبكة قنوات MBC، يوميًا بعد المغرب كعادة كل عام ويستضيف خلاله العديد من المشاهير والنجوم والرياضيين من مصر والوطن العربي.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال و تضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن مدرب المنتخب والفنان أحمد العوضي والفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة .

