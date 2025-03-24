محافظ القاهرة يبحث مع بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك تعزيز جهود المشاركة المجتمعية

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استقبل الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، اليوم، الإثنين، البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، والوفد المرافق له لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك.



ضم الوفد الأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون الابارشة البطريركية، والقمص فرنسيس نوير راعي كنيسة قلب يسوع بمصر الجديدة، والقمص جورج سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة بالمطرية، والدكتور جميل حليم ممثل قانوني البطريركية ورئيس جمعية كاريتاس، والمهندس وحيد نجيب رئيس جمعية الصعيد للتنمية، ومريم شوقي الممثل القانوني للبطريركية.



تناول اللقاء تعزيز أواصر المحبة والتفاهم بين الجانبين، وسبل التعاون المشترك بين المحافظة والكنيسة لتعزيز جهود المشاركة المجتمعية.



أشاد محافظ القاهرة، خلال اللقاء، بالدور الإيجابي الذي تلعبه الكنيسة الكاثوليكية في دعم الجهود التنموية بالمحافظة.

