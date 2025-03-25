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رئيس البحوث الزراعية يصدر عدة قرارات لإعادة هيكلة قطاع الإنتاج بالمركز
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس البحوث الزراعية يصدر عدة قرارات لإعادة هيكلة قطاع الإنتاج بالمركز

الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية
الدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية
شيماء مجدي

 أصدر الدكتور عادل عبد العظيم  رئيس مركز البحوث الزراعية مجموعة من القرارات الجديدة بناء على تزكية من  الدكتور ماهر المغربي نائب رئيس مركز البحوث لشئون الانتاج بتكليف عدد من الباحثين المتميزين فى المجالات المختلفة سواء كانت انتاج محاصيل حقلية أو انتاج حيوانى أو هندسة زراعية بالاشراف على عدد من المزارع والمواقع الحيوية بقطاع الإنتاج.

 وفى هذا الصدد تم تكليف باحثين بالعمل نواب لرئيس القطاع  د. هشام مسعد نائب لشئون انتاج الإنتاج النباتى ، د. ايمن عبد المحسن نائب لرئيس القطاع لسئون الانتاج الحيوانى  ، د. احمد عزت نائب لرئيس القطاع لشئون الهندسة الزراعية.

 كما تم أيضا إحداث تغييرات جذرية فى مزارع القطاع بتكليف كل من د. وليد الروضينى مشرفا على المزارع الحقلية بكفر الشيخ ، د. شريف ثابت مشرفا على مزارع شمال الصعيد ، د. محمد محيى الدين مشرفا على مزارع جنوب الصعيد وشرق العوينات ، د. محمد البوصيلى مشرفا على مزارع البحيرة ، د. محمد يوسف حسين مشرفا على مزارع الفيوم  ، د. الحسينى غلاب جلال مشرفا على مزارع الإنتاج الحيوانى بكفر الشيخ.

يأتي ذلك فى إطار خطة مركز البحوث الزراعية بتطوير المنظومة البحثية والإنتاجية والإرشادية للمركز من خلال الاهتمام بجودة المنتج وفي إطار توجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.

البحوث الزراعية رئيس البحوث الزراعية قطاع الإنتاج

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