تفاصيل مران الأهلي استعدادا للهلال السوداني في دوري أبطال ‏إفريقيا

واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادًا للمباريات المقرر أن ‏يخوضها خلال الفترة القادمة.‏

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق جلسة مع الجهاز المعاون، لمناقشة عدد من الترتيبات الخاصة بالفترة المرحلة المقبلة، ‏والمنافسات التي تنتظر الفريق.‏

وخاض اللاعبون تدريبات بدنية مكثفة، قبل تنفيذ فقرات خططية متنوعة، وتقسيمة كرة قوية، في إطار تجهيز الجميع بالشكل ‏المناسب.‏

ويستعد الأهلي لمواجهة الهلال السوداني، التي من المقرر أن تجمع الفريقين يوم 1 أبريل المقبل، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من دوري أبطال ‏إفريقيا.‏