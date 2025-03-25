إلهام شاهين: اعتماد الهواري ليست نموذجا للمرأة الشعبية

ردت الفنانة إلهام شاهين، على للانتقادات التى وجهت لها بسبب دورها فى مسلسل “سيد الناس”، الذى يعرض حاليا فى رمضان.

وقالت إلهام شاهين، ردا على انتقاد آدائها المبالغ فيه من حيث نبرة الصوت العالية قائلة عبر تصريحات تلفزيونية : شخصية اعتماد في سيد الناس مش نموذج المرأة الشعبية، أنا مقلتش الست الشعبية بتتكلم كده، الناس بتقول: دي بتعوج بُقّها، صوتها عالي، بتجعر، أيوة، هي دي مواصفات اعتماد.

وأوضحت إلهام شاهين: بقرأ الانتقادات على صفحتي، يقولوا الصوت العالي، على فكرة، إحنا بنسمع، إحنا مش طُرش، انتي ليه معليّة صوتك؟، هي صوتها عالي، وفي ناس صوتها عالي في الحياة، وتفتكرهم بيتخانقوا، لكن هما بيتكلموا عادي.

أبطال مسلسل سيد الناس:

مسلسل سيد الناس من بطولة عمرو سعد، إلهام شاهين ، سلوي عثمان ، ريم مصطفى، أحمد زاهر، أحمد رزق، إنجي المقدم، خالد الصاوي، منة فضالي، نشوى مصطفى، رنا رئيس، ملك أحمد زاهر، أحمد فهيم، محمود قابيل، سلوى عثمان، طارق النهري، ياسين السقا، إنجي كيوات، ساندي علي، أسما سليمان، علياء صبحى والعمل من إخراج وقصة محمد سامي ومن كتابة ورشة قلم.

قصة مسلسل سيد الناس :

العمل تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول شخصية الراجحي الذي يدخل في عداوة مع اشقائه الثلاثة، وهو ما يولد العديد من المشاكل والصراعات بينهم.

تشهد أحداث مسلسل سيد الناس دخول ريم مصطفى التي تجسد دور أمنة زوجة عمرو سعد الذي يؤدي شخصية الجارحي أبو العباس (عمرو سعد) في صراعات من نوع خاص مع إلهام شاهين التي تلعب شخصية اعتماد الهواري زوجة والد عمرو سعد والذي يقدم دوره خالد الصاوي.

قنوات عرض مسلسل سيد الناس:

يعرض مسلسل سيد الناس علي عدد من القنوات الفضائية ومنها قناة mbc مصر وقناة mbc مصر دراما وقناة mbc العامة وقناة mbc العراق، بالإضافة إلي منصة شاهد الإلكترونية.