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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منتهي الصلاحية الحلقة 11.. استدراج حسن مالك للكشف عن أسرار عمله بالمراهنات

مسلسل منتهي الصلاحية
مسلسل منتهي الصلاحية
محمد نحلة

في الحلقة 11 من مسلسل منتهي الصلاحية، يجد شرقاوي نفسه تحت الاختبار في محاولة للكشف عن طبيعة عمله في المراهنات، حيث تستدرجه فرح ابنة صالح (محمد فرّاج) وماهر الموظف بالبنك، وقبلهما شقيقته منى (ياسمين رئيس).

ويسعى كلا منهم لتحقيق هدفه الخاص من استدراج شرقاوي، فرح تريد معرفة المزيد من التفاصيل حول لعبة المراهنات تلبية لرغبة والدتها في ذلك بعد أن طلبت منها أن تجمع لها أكبر قدر من المعلومات، لتستعرضها في إحدى الحلقات التي تقدمها ضمن قضايا المجتمع التي يتم مناقشتها في برنامجها التلفزيوني.

أما ماهر فهدفه الأكبر من استدراج شرقاوي هو الوصول إلى أسرار غريمه صالح، فبعد أن عرف بعلاقة الصداقة بين صالح وشرقاوي، قرر أن يستغل شرقاوي، حتى يتمكن من إيجاد خطأ ليستخدمه ضد صالح أمام طليقته رانيا  التي يريد ماهر الزواج منها. 

وتقود منى مشاعر الخوف واللهفة على شقيقها من هذا الطريق غير السوي للكسب المادي، فهي تخشى عليه من المساءلة القانونية والسجن.

ورداً على تساؤلات فرح وانطلاقاً من إعجابه الدفين بها، يجيب شرقاوي دون تردد لكنه لا يعطيها الإجابة كاملة. بينما في رده على ماهر يكذب شرقاوي ويدعي أنه يعمل في السمسرة العقارية، وهو الرد الذي لم ينجح في إقناع ماهر. أما شقيقته منى فقد اضطر شرقاوي للاعتراف لها بكل شيء، خاصة بعد أن اتضح أن أحد عملائه هو وصالح (محمد فرّاج) هو أيمن (هاني سرحان) صاحب معرض السيارات الذي تعمل به.

فإلى أي مدى سيظل شرقاوي في مأمن من المساءلة القانونية؟ وإلى أي مصير ستأخذه لعبة المراهنات؟

مسلسل منتهي الصلاحية من تأليف محمد هشام عبية، وإخراج تامر نادي، وبطولة محمد فراج، ياسمين رئيس، حسن مالك، هبة مجدي، محمود الليثي، سامي مغاوري، دنيا ماهر وجيسيكا حسام الدين.

مسلسل منتهي الصلاحية ياسمين رئيس منتهي الصلاحية محمد فراج حسن مالك

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