أيمن العشري يشيد بجهود توطين صناعة الحديد والصلب ودعم الصادرات المصرية

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية علي أهمية لقائة مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة سبل وآليات النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر.

وقال "العشري" إن هذا اللقاء يعتبر دفعه قوية نحو دعم صناعة الحديد والصلب الاستراتيجيىة وتطويرها ورفع معدلات الانتاج لزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع والتي بالفعل يتم التصدير به حاليا لكثيرا من الدول بعد تحقيق فائض من الانتاج المحلي لافتا الي ان مصر اكبر دولة إنتاجا للصلب علي الصعيد العربي.



وتابع " العشري" : سنسعي في الفترة القادمة للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية طبقا لتوجهات الدولة والتي تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية في مختلف القطاعات الي 145 مليار دولار سنويا وقطاع الحديد والصلب سيساهم كثيرا علي اعتبار انه قطاع استراتيجي.



ونوه "العشري" الي ان هناك فرص استثمارية كبيرة للاستثمار في الصناعات المختلفة في السوق المصري منها الاستثمار في صناعة الحديد والصلب التي تمثل أهمية كبيرة لكافة القطاعات الاخري" خاصة في البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية " وهناك جهود كبيرة من الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة في مختلف الصناعات مثل صناعة الحديد والصلب باعتبارها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية واشتراطات الاتحاد الأوروبي وهو ما أكد علية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء.



وأشاد أيمن العشري بالجهود التي تقوم بها الحكومة لمساندة القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية في مختلف القطاعات وهو ما يساهم في دعم وتنمية الاقتصاد المصري.