قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رويترز: واشنطن طلبت من دمشق عدم تولي مقاتلين أجانب أي مناصب قيادية
وفاة القارئ حسن عوض الدشناوي بعد تعرضه لحادث أليم
موعد أذان المغرب.. لا تنس دعاء النبي عند الإفطار وبعده
عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين
بعد قرار وزير العمل.. أجر مضاعف لهؤلاء في إجازة عيد الفطر
وزير الإسكان يعرض مقترحا بإنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية على رئيس الوزراء
اليوم.. إعلان نتائج طرح المرحلة التاسعة للمتقدمين على الأراضي الصناعية
موقف مصري إسباني مشترك بضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
هل يجوز إخراج الزكاة لغير المسلمين؟.. مرصد الأزهر يجيب
ترامب: اختراق محادثاتي السرية وتسريبها في اليمن خلل
مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد
وزير الدفاع يوصى رجال الجيش الثاني بالحفاظ على الاستعداد القتالي العالي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أيمن العشري يشيد بجهود توطين صناعة الحديد والصلب ودعم الصادرات المصرية

أيمن العشري
أيمن العشري
ولاء عبد الكريم

أكد أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية علي أهمية لقائة  مع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لمناقشة سبل وآليات النهوض بصناعة الحديد والصلب في مصر.
وقال "العشري" إن هذا اللقاء يعتبر دفعه قوية نحو دعم صناعة الحديد والصلب الاستراتيجيىة وتطويرها ورفع معدلات الانتاج لزيادة الصادرات المصرية في هذا القطاع والتي بالفعل يتم التصدير به حاليا لكثيرا من الدول بعد تحقيق فائض من الانتاج المحلي لافتا الي ان مصر  اكبر دولة إنتاجا للصلب علي الصعيد العربي.


وتابع " العشري" : سنسعي في الفترة القادمة للمساهمة في زيادة الصادرات المصرية طبقا لتوجهات الدولة والتي تستهدف الوصول بحجم الصادرات المصرية في مختلف القطاعات الي 145 مليار دولار سنويا وقطاع الحديد والصلب سيساهم كثيرا علي اعتبار انه قطاع استراتيجي.


ونوه "العشري" الي ان هناك فرص استثمارية كبيرة للاستثمار في الصناعات المختلفة في السوق المصري منها الاستثمار في صناعة الحديد والصلب التي تمثل أهمية كبيرة لكافة القطاعات الاخري" خاصة في البنية التحتية والتشييد والصناعات الهندسية " وهناك جهود كبيرة من الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وإحلال الطاقات الجديدة والمتجددة  في مختلف الصناعات مثل صناعة الحديد والصلب باعتبارها من الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية، والتوافق مع الاشتراطات الدولية واشتراطات الاتحاد الأوروبي وهو ما أكد علية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل خلال اللقاء.


وأشاد أيمن العشري  بالجهود التي تقوم بها الحكومة لمساندة القطاع الخاص لتوطين الصناعة المصرية في مختلف القطاعات وهو ما يساهم في دعم وتنمية الاقتصاد المصري.

القاهرة التجارية كامل الوزير التنمية الصناعية الصادرات فرص استثمارية كبيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليلة القدر كانت أمس

هل ليلة القدر كانت أمس 25 رمضان أم ننتظر ليلتين؟.. 7 من 10 علامات ظهرت

رئيس الوزراء

عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين

زيادة الدعم في التموين

مفاجأة.. زيادة 500 جنيه لأصحاب هذه البطاقات التموينية في العيد

الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد

وزير التربية والتعليم

مدة إجازة عيد الفطر 2025 للمعلمين.. تفاصيل رسمية تحسم الجدل

الدكتور مبروك عطية

بسبب شاكوش وسعد الصغير.. جامعة الأزهر تحيل الدكتور مبروك عطية إلى التحقيق

أسعار السجائر

تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن محمد دياب بسبب الوشق المصري.. والأخير يرد :اي حاجه تضايقكم هعملها

بعد تداول صورته مع الوشق.. محمد دياب يرد على الإعلام العبري بتعليق ناري

بالصور

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357
قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357
قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357

وزير الدفاع يوصى رجال الجيش الثاني بالحفاظ على الاستعداد القتالي العالي

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة
وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

فوائد شرب الكاكاو.. مشروب يعزز صحة القلب والدماغ وله فوائد مذهلة

فوائد شرب الكاكاو
فوائد شرب الكاكاو
فوائد شرب الكاكاو

طريقة عمل مهلبية العيد في البيت ..صور

طريقة عمل مهلبية العيد في البيت
طريقة عمل مهلبية العيد في البيت
طريقة عمل مهلبية العيد في البيت

فيديو

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357

قوات الدفاع الشعبى والعسكري تنظم زيارة لعدد من طلبة الجامعات ومدارس التأسيس العسكرى إلى مستشفى 57357

وزير الدفاع وقادة القوات المسلحة

وزير الدفاع يوصى رجال الجيش الثاني بالحفاظ على الاستعداد القتالي العالي

حريق مخزن مستلزمات طبية

شاهد.. حريق مخزن مستلزمات طبية بجوار مبنى البريد في رمسيس بالقاهرة

سلوي عثمان

سلوي عثمان: عمرو سعد حنين و"مكنش" عايز يضربني بالقلم في سيد الناس l فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد