أحمد سليمان: تعلمنا من واقعة الإنسحاب أمام الأهلي ولم نعترض على الحكم المصري

قال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة الزمالك ، أن ناديه أرسل خطاب رسمي لإتحاد الكرة ورابطة الأندية في المرة الأخيرة التي أنسحب فيها الزمالك من مباراة القمة حتى لا يتم تصوير مشهد الملعب بدون حضور الزمالك مثلما حدث مؤخراً مع الأهلي أو مع الزمالك في مرة سابقة.



وتابع أحمد سليمان في تصريحات لبرنامج "النجوم في رمضان" عبر إذاعة الشباب والرياضة : لم نكن نرغب في تكرار مشهد عدم حضورنا للأستاد وتصوير الأمر بشكل يُسيئ للزمالك لذا أرسلنا خطاب قبل القمة بـ24 ساعة وبالتالي لم يذهب الأهلي إلى الملعب فتم إحتساب الأخير فائزاً.



وواصل: تعلمنا من هذه الواقعة وقررنا إرسال خطاب قبل القمة بـ24 ، موضحاً أن مشهد عدم حضور الأهلي لمباراة القمة الأخيرة رغم ذهاب الزمالك كان سيئاً للكرة المصرية.



وشدد على أن الزمالك لم يعترض على إسناد القمة إلى طاقم تحكيم مصري ، ورحّب بإدارة أي حكم للمباراة ، مُشيراً إلى أن الزمالك لا يرغب في الحديث في هذه القضية حالياً لأنها ماازالت منظورة أمام أكثر من جهة.