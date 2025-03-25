عمان تفوز على الكويت بهدف نظيف في تصفيات كأس العالم 2026

تمكن منتخب عمان من انتزاع فوز ثمين من ملعب الكويت ليبقي على آماله في التأهل المباشر إلى كأس العالم 2026.

وتغلب منتخب عمان على الكويت بهدف نظيف 1-0، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء ضمن الجولة الثامنة من المجموعة الثانية في التصفيات الاسيوية المؤهلة للمونديال.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب عمان عصام الصبحي في الدقيقة 56 من زمن المباراة.

وبهذا الفوز، رفع منتخب عمان رصيده إلى 10 نقاط في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد الكويت عند 5 نقاط في المركز السادس.

يعد هذا الانتصار الثالث لعمان في المرحلة الحاسمة من التصفيات، مقابل تعادل واحد وأربع هزائم، بينما استمر المنتخب الكويتي في فشله بتحقيق أي انتصار، مكتفيا بخمسة تعادلات وثلاث خسائر.