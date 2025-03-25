قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
شروط أمريكية جديدة للحكومة السورية المؤقتة ..ضغوط متزايدة في مسار العلاقات الدولية
الخطيب يعلن تصالحه مع مرتضي منصور
وسام أبو علي يقود منتخب فلسطين لفوز ثمين على العراق في تصفيات كأس العالم
الزمالك يقترب من ضم نجم الأهلي السابق
أحمد موسى: إفطار الوحدة الوطنية بالوراق يعكس جوهر الشعب المصري
فهد البطل الحلقة 25.. أحمد العوضي ينجو من ملعوب بدارة
4 أيام ولا 5؟ تفاصيل إجازة القطاع الخاص في عيد الفطر
لاعبو بيراميدز يؤدون العمرة في رمضان.. صور
75 دقيقة.. منتخب مصر يحافظ على تقدمه 1-0 أمام هجمات سيراليون
نتنياهو يبدأ مقابلات لاختيار رئيس جديد للشاباك رغم تجميد الإقالة بقرار المحكمة العليا
زيلينسكي: أمريكا تقترح اتفاقا رئيسيا جديدا بشأن المعادن الأرضية
شهر الروحانيات والتسامح.. مرتضى منصور يؤكد إنهاء الخصومة مع الخطيب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شروط أمريكية جديدة للحكومة السورية المؤقتة ..ضغوط متزايدة في مسار العلاقات الدولية

احمد الشرع
احمد الشرع
القسم الخارجي

في تطور لافت يكشف عن تعقيد المشهد السياسي السوري، نقل موقع "المونيتور" عن مصادره تفاصيل بنود إضافية ضمن قائمة المطالب التي قدمتها الولايات المتحدة للحكومة السورية المؤقتة، إلى جانب الشروط التي نشرتها وكالة "رويترز" في وقت سابق.

وتعكس هذه المطالب الجديدة توجهًا أمريكيًا أكثر تشددًا تجاه الترتيبات السياسية في سوريا، حيث تطالب واشنطن الحكومة السورية المؤقتة بـ:قطع العلاقات مع الفصائل الفلسطينية مثل حماس والجهاد الإسلامي وأي جماعات فلسطينية أخرى، وتصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، وهو شرط يعكس الرغبة الأمريكية في تقليص النفوذ الإيراني في سوريا، واعلان دعم علني للوجود العسكري الأمريكي في سوريا ومهامه في القضاء على تنظيم داعش، والاعتراف بحق الولايات المتحدة في تنفيذ عمليات استهداف داخل سوريا ضد شخصيات مصنفة كإرهابية، فضلا عن تحمل المسؤولية عن المحتجزين في مخيم الهول، وهو الملف الذي يمثل تحديًا إنسانيًا وأمنيًا معقدًا.

وكانت وكالة "رويترز" قد كشفت عن المطالب التي قدمتها ناتاشا فرانشيسكي، نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون سوريا وبلاد الشام، خلال اجتماعها مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني على هامش مؤتمر بروكسل للمانحين في 18 مارس. 

وشملت هذه المطالب: إزالة أي مخازن متبقية للأسلحة الكيماوية داخل الأراضي السورية، والتعاون الكامل مع واشنطن في مكافحة الإرهاب، وعدم تعيين مقاتلين أجانب في مناصب قيادية داخل الإدارة السورية الجديدة، فضلا عن تعيين منسق اتصال خاص بقضية الصحفي الأمريكي أوستن تايس، المختفي في سوريا منذ أكثر من 10 سنوات.

ويبدو أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض شروط صارمة على أي حكومة تنبثق عن المشهد السياسي السوري، لضمان بقاء سوريا خارج النفوذ الإيراني وعدم تحولها إلى ملاذ للجماعات المسلحة. كما تكشف هذه المطالب عن توجه أمريكي أكثر وضوحًا في التعامل مع القضية السورية، حيث تسعى واشنطن إلى التحكم في التحولات المستقبلية داخل البلاد، سواء على الصعيد الأمني أو السياسي.

في المقابل، تضع هذه الشروط الحكومة السورية المؤقتة أمام تحديات صعبة، إذ ستجد نفسها مضطرة للتوفيق بين متطلبات المجتمع الدولي وضغوط الأطراف المحلية والإقليمية الفاعلة في الأزمة السورية.

ومع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، يبدو أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعقيدات في الملف السوري، خاصة مع استمرار التنافس بين القوى الكبرى على رسم ملامح المستقبل السياسي والأمني للبلاد.

المشهد السياسي السوري الولايات المتحدة سوريا واشنطن الحرس الثوري الإيراني ناتاشا فرانشيسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين

الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد

صورة من اللقاء السابق

مفاجأة في شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية

الدكتور مبروك عطية

بسبب شاكوش وسعد الصغير.. جامعة الأزهر تحيل الدكتور مبروك عطية إلى التحقيق

وزير التربية والتعليم

مدة إجازة عيد الفطر 2025 للمعلمين.. تفاصيل رسمية تحسم الجدل

أسعار السجائر

تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟

رئيس الوزراء

وزير العمل يعلن إجازة العيد للقطاع الخاص .. كام يوم؟

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن محمد دياب بسبب الوشق المصري.. والأخير يرد :اي حاجه تضايقكم هعملها

بعد تداول صورته مع الوشق.. محمد دياب يرد على الإعلام العبري بتعليق ناري

ترشيحاتنا

الحكم طارق مجدي

كريم حسن شحاتة عن أزمته مع الحكم طارق مجدي: قلت ألفاظ وغلطت

هاني النحاس

«ساعة الفطار» مع رجال المراقبة الجوية.. كواليس التحكم في السماء

كريم حسن شحاتة

هل استُغل خلاف مصطفى يونس والخطيب لأغراض أخرى؟.. كريم حسن شحاتة يجيب

بالصور

ما أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس من دون الإضرار ببشرتك؟

أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان
أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان
أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان

فول بالثوم وعيش مقلي في الزيت.. سحور يوم 26 من رمضان

سحور يوم 26 من رمضان
سحور يوم 26 من رمضان
سحور يوم 26 من رمضان

هتحس بفرق في أسبوع.. 3 مشروبات تخلصك من الكرش

نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع
نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع
نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع

ماذا يحدث لك عند تناول حبة من الموز على السحور؟

فوائد تناول حبة من الموز على السحور
فوائد تناول حبة من الموز على السحور
فوائد تناول حبة من الموز على السحور

فيديو

أهرامات

مدينة عملاقة تحت أهرامات الجيزة.. حقيقة السر المكتشف حديثا

جيهان أنور وتقى الجيزاوي

شفتهم مع بعض.. جيهان أنور تكشف سبب انفصالها عن زوجها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

استعدوا للحر .. بيان عاجل من الأرصاد | ماذا سيحدث ؟

قضية سحوبات الكويت

قضية سحوبات الكويت.. مصرية تفوز بـ 4 سيارات فاخرة بالنصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد