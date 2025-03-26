قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بشرى للمواطنين.. الأرصاد تعلن عن حالة الطقس اليوم الأربعاء
غير الملتزم في الحرب بيتعدم.. تعليق مثير من حسام حسن على لفظ مصطفى محمد
عقوبة رفع أسعار السلع في الأسواق بأيام العيد
مستعجلين ليه على موتي.. إبراهيم شيكا ينفي شائعة وفاته
متمرد وعليه الاعتذار.. حسام حسن يكشف أسباب استبعاد إمام عاشور من المنتخب
زاد أمس.. أسعار الذهب الآن في مصر لكل الأعيرة
هيئة الاستعلامات تنفي مزاعم دعم الاحتلال وتؤكد ثبات موقف مصر تجاه غزة ودعم الأشقاء الفلسطينيين
موعد أذان الفجر 26 رمضان.. كم يتبقى من الليالي الوترية؟
هيئة الاستعلامات تنفي مزاعم قيام مصر بمد الاحتلال بمساعدات عسكرية
في الذكرى 61 لتأسيسها.. مفتي الجمهورية: إذاعة القرآن الكريم كانت ميلادا لرسالة ربانية خالدة
ترامب ينفي مشاركة معلومات سرية على "سيغنال" ويبحث أمن التطبيق وسط قضايا أمنية وسياسية متشابكة
شاهد.. هدف وسام أبو علي القاتل أمام العراق بتصفيات كأس العالم 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

متمرد وعليه الاعتذار.. حسام حسن يكشف أسباب استبعاد إمام عاشور من المنتخب

حسام حسن وإمام عاشور
حسام حسن وإمام عاشور
محمد سمير

قال حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بأن إمام عاشور لاعب النادي الأهلي تمرد على المنتخب الوطني ويجب عليه الإعتذار لمصر أولا من أجل العودة من جديد للانضمام لقائمة الفراعنة.

وقال حسام حسن خلال حديثه بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية مباراة سيراليون:«إمام عاشور تمارض على المنتخب ويحب أن يعتذر لمصر كلها وعملها مرتين وقام بشوط الكرة في إحدى التدريبات وكمان قال أنا نيجيري».

موقف حسام حسن من ضم إمام عاشور للمنتخب 

وتابع :«إمام عاشور كان يدعي الإصابة للخروج من المنتخب وهو غير مصاب وما فعله يعتبر تجاوز ولن ينضم للمنتخب المصري إلا بعد الاعتذار للشعب المصري كلة وأنا كمدير قني لمنتخب مصر يحمي اسم مصر ولن أقبل بتمرد أحد ومفيش حد أكبر من مصر».

مصر تفوز على سيراليون 

حقق منتخب مصر الفوز على منافسه سيراليون بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم .

وجاء هدف منتخب مصر عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة مميزة من تريزيجيه اخترقت دفاعات سيراليون لتصل لنجم الزمالك الذي ترجمها على الفور لهدف مميز.

وفرض منتخب مصر سيطرته على الكرة طوال المباراة وسط عجز كبير من سيراليون لوقف هجمات الفراعنة.

وأضاع الفراعنة عددا كبيرا من الفرص أمام المرمى ويحاولون فك شفرات مرمى سيراليون لتسجيل الهدف الأول حيث أتيحت فرصة لـ محمد صلاح ولكن سددها بعيده عن المرمى.
ويعتمد العميد على الكرات الطولية خلف دفاعات سيراليون من زيزو ومروان عطية لـ ثلاثي الهجوم مصطفي محمد ومحمد صلاح ومرموش.

في الشوط الثاني حافظ العميد على الهدف بتبديلات دفاعية للحفاظ على التقدم وإبطال مفعول هجمات سيراليون قبل تهديد مرمى الفراعنه.

حسام حسن إمام عاشور الأهلي منتخب مصر سيراليون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

عاجل| تعديل إجازة عيد الفطر للعاملين بالقطاع الخاص.. زيادة يومين

الأعلى لتنظيم الإعلام

قرار عاجل من الأعلى للإعلام بشأن إعلان شركة بلبن المسيء لـ العبد

صورة من اللقاء السابق

مفاجأة في شكوى الأهلي للجنة الأولمبية المصرية

الدكتور مبروك عطية

بسبب شاكوش وسعد الصغير.. جامعة الأزهر تحيل الدكتور مبروك عطية إلى التحقيق

أسعار السجائر

تفاصيل أسعار السجائر بعد آخر زيادة رسمية | بكام العلبة الآن؟

رئيس الوزراء

وزير العمل يعلن إجازة العيد للقطاع الخاص .. كام يوم؟

الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن محمد دياب بسبب الوشق المصري.. والأخير يرد :اي حاجه تضايقكم هعملها

بعد تداول صورته مع الوشق.. محمد دياب يرد على الإعلام العبري بتعليق ناري

الكارت الموحد

شوف إنت منهم ولا لأ.. من هم الحاصلون على الكارت الموحد بديل بطاقة التموين؟

ترشيحاتنا

أهرامات

مدينة عملاقة تحت أهرامات الجيزة.. حقيقة السر المكتشف حديثا

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

استعدوا للحر .. بيان عاجل من الأرصاد | ماذا سيحدث ؟

قضية سحوبات الكويت

قضية سحوبات الكويت.. مصرية تفوز بـ 4 سيارات فاخرة بالنصب

بالصور

ما أفضل وقت للتعرض لأشعة الشمس من دون الإضرار ببشرتك؟

أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان
أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان
أفضل وقت للاستفادة من أشعة الشمس بأمان

فول بالثوم وعيش مقلي في الزيت.. سحور يوم 26 من رمضان

سحور يوم 26 من رمضان
سحور يوم 26 من رمضان
سحور يوم 26 من رمضان

هتحس بفرق في أسبوع.. 3 مشروبات تخلصك من الكرش

نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع
نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع
نصائح إضافية للتخلص الكرش دهون البطن أسرع

ماذا يحدث لك عند تناول حبة من الموز على السحور؟

فوائد تناول حبة من الموز على السحور
فوائد تناول حبة من الموز على السحور
فوائد تناول حبة من الموز على السحور

فيديو

متهم

القبض على شخص صدم فتاة بسيارته بالدقهلية

أهرامات

مدينة عملاقة تحت أهرامات الجيزة.. حقيقة السر المكتشف حديثا

جيهان أنور وتقى الجيزاوي

شفتهم مع بعض.. جيهان أنور تكشف سبب انفصالها عن زوجها

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

استعدوا للحر .. بيان عاجل من الأرصاد | ماذا سيحدث ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر.. العبقرية التاريخية واستحقاقات الجغرافيا

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب.. ولا يبقى إلا جميل ما صنعت

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: قبة السلطان الغوري بين الفلكلور والاستثمار

الدكتور صابر حارص

صابر حارص يكتب: صراع الإعلامي والداعية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أصبت سيادة الرئيس

المزيد