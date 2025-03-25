منتخب مصر يعبر سيراليون ويقترب من حلم كأس العالم .. اعرف ترتيب المجموعة

حقق منتخب مصر الفوز على منافسه سيراليون بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم .

وجاء هدف منتخب مصر عن طريق أحمد سيد زيزو في الدقيقة الأخيرة من عمر الشوط الأول بعد تمريرة مميزة من تريزيجيه اخترقت دفاعات سيراليون لتصل لنجم الزمالك الذي ترجمها على الفور لهدف مميز.

وفرض منتخب مصر سيطرته على الكرة طوال المباراة وسط عجز كبير من سيراليون لوقف هجمات الفراعنة.

وأضاع الفراعنة عددا كبيرا من الفرص أمام المرمى ويحاولون فك شفرات مرمى سيراليون لتسجيل الهدف الأول حيث أتيحت فرصة لـ محمد صلاح ولكن سددها بعيده عن المرمى.

ويعتمد العميد على الكرات الطولية خلف دفاعات سيراليون من زيزو ومروان عطية لـ ثلاثي الهجوم مصطفي محمد ومحمد صلاح ومرموش.

في الشوط الثاني حافظ العميد على الهدف بتبديلات دفاعية للحفاظ على التقدم وإبطال مفعول هجمات سيراليون قبل تهديد مرمى الفراعنه.



تشكيل منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد عبدالمنعم – رامي ربيعة – محمد هاني

الوسط: كوكا - محمود حسن تريزيجيه - مروان عطيه – أحمد مصطفى زيزو

الهجوم: مرموش - مصطفى محمد - محمد صلاح.



ترتيب مجموعة منتخب مصر بعد الفوز



1- منتخب مصر 16 نقطة “6 مباريات”.

2- بوركينا فاسو 11 نقطة "6 مباريات".

3- سيراليون 8 نقاط “6 مباريات”.

4- غينيا بيساو 6 نقاط"6 مباريات".

5- إثيوبيا 6 نقاط “6 مباريات”.

6- جيبوتي نقطة “6 مباريات”.