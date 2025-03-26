لدعم مجدي يعقوب.. ليلة رمضانية جمعت هاني فرحات وأنغام بقصر محمد علي

من جديد عادت ليالي الطرب والموسيقى العربية الأصيلة إلى قاهرة المعز وفي ليلة رمضانية ساحرة شهدها قصر محمد علي أبدعها الأوركسترا الموسيقي بقيادة المايسترو هاني فرحات في الحفل الذي أقامته مؤسسة مجدي يعقوب تحت عنوان سحور من القلب .

الحفل رفع شعار من القلب إلى القلب وخصص دخله بالكامل لدعم عمليات القلب بالمجان وسبقه مزاد خيري خصص أيضا لهذا الغرض .

المايسترو هاني فرحات أكد أن الحفل بمثابة ليلة في حب الإنسانية وان الجميع وافق علي المشاركة فيه دعما لفكرته وإيمانا بالرسالة التي تحملها مؤسسة مجدي يعقوب وتقدمها لمرضي القلب

وأعرب عن سعادته بقيادة الأوركسترا في هذا الحفل الذي يري أنه يحمل الكثير من المعاني والمشاعر الإنسانية

مشيرا الي أن تذاكر الحفل نفذت بالكامل بعد ساعات قليلة من طرحها م مايؤكدعلي أن الجمهور متشوق للحفلات الغنائية و لسماع الفن الأصيل .

وشدد علي أن الحفل يحمل له طبيعة خاصة كونه يقام بأحد الأماكن الأثرية المصرية فهو يحمل عبق تاريخي كبير علي غرار الحفلات التي قاد فيها الأوركسترا بمصاحبة المطربة الكبيرة أنغام وأقيمت بالمتحف المصري الكبير وحققت نجاحا و صدي عربي كبير.

لافتا الي أنه وأنغام يكونان ديوغنائي وموسيقي بجمعهما عشق الموسيقي والصداقة القوية والتفاهم المشترك .

موضحا أنه يشعر بطاقة إيجابية كبيرة بقيادته للأوركسترا بمصاحبة أصوات مهمة مثل أنغام وتامر عاشور وغيرهما من الأصوات المميزة .

يشار الي أن أجندة هاني فرحات وأنغام تتضمن أكثر من حفل غنائي قادم بعدد من الدول العربية .