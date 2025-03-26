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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحدث ظهور لهند صبري بفستان سماوي أنيق

هند صبري
هند صبري
يارا أمين

حرصت الفنانة هند صبري على مشاركة صور جديدة لها ، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هند بإطلالة مميزة بفستان طويل باللون السماوي، ذو أكمام طويلة ونسقت معه اكسسوارات أنيقة تتلائم مع إطلالتها.

ومن الناحية الجمالية اختارت هند أن تربط شعرها ووضع ألوان هادئة في مكياجها.

تحدثت الفنانة هند صبري عن مشروعها السينمائي الجديد مع النجم أحمد حلمي، مؤكدة أنها متحمسة جدًا لهذه التجربة.

وقالت هند صبري: “متشوقة جداً لتجربتي مع أحمد حلمي، خاصة إنه الوحيد اللي لسه ما اشتغلتش معاه، يعني اشتغلنا أنا وكريم عبد العزيز، أحمد عز، والسقا، وكمان هنيدي اشتغلنا سوا في الإذاعة”.

وعن تفاصيل الفيلم الجديد، أوضحت هند صبري أن العمل سيكون “مفاجأة وغير متوقع بالمرة”، دون الكشف عن أي تفاصيل إضافية.

أبرز أعمال هند صبري في السينما والدراما

قدمت هند صبري مجموعة كبيرة من الأعمال السينمائية الناجحة، من بينها:
    •    “مواطن ومخبر وحرامي” (2001)
    •    “عمارة يعقوبيان” (2006)
    •    “الجزيرة” بجزئيه (2007 - 2014)
    •    “الفيل الأزرق 2” و”الممر” (2019)
    •    “كيرة والجن” و”فضل ونعمة” (2022)

أما في الدراما، فقد تألقت في عدة مسلسلات، مثل:
    •    “عاوزة أتجوز” (2010)
    •    “حلاوة الدنيا” (2017)
    •    “هجمة مرتدة” (2021)
    •    “البحث عن علا” (2022)

مفترق طرق”

كما تنتظر هند صبري عرض مسلسلها الجديد “مفترق طرق”، والذي يتكون من 45 حلقة، ويشاركها البطولة فيه كل من:
    •    إياد نصار
    •    جومانا مراد
    •    ماجد المصري

المسلسل يعد من أبرز الأعمال المنتظرة في الفترة القادمة، حيث يتناول قصصًا مشوقة وأحداثًا درامية مكثفة، ومن المتوقع أن يحظى بمتابعة كبيرة من الجمهور.

هند صبري إنستجرام اكسسوارات أحمد حلمي الإذاعة

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