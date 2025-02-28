بإطلالة رمضانية.. هند صبري تهنئ جمهورها بقدوم شهر رمضان

حرصت الفنانة هند صبري على تهنئة متابعيها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



نشرت هند صبري صورة لها، وعلقت عليها قائلة: "رمضان مبارك عليكم 🌙 كل عام وأنتم بخير و ينعاد عليكم و علينا بالخير والصحة والستر 🤲🏽🤲🏽🤲🏽".



وأعلنت دار الإفتاء المصرية رسميا، أن غدا السبت أول مارس هو أول أيام رمضان 2025 في مصر، لسنة 1446 هجريًا، وذلك بعد ثبوت رؤية الهلال شرعيًا، وهي الرؤية التي توافقت مع الحسابات الفلكية، التي أعلنت أن شهر شعبان.

رؤية هلال رمضان

واستطلعت اليوم دار الإفتاء المصرية رؤية هلال شهر رمضان 1446 هجريًا، وأكدت الدار أنه قد ثبت بِالعَيْن المجردةِ رؤية الهلال بعد غروب شمسِ يومِ الأحد الذي يوافق 29 من شهرِ شعبانَ 1446 هجريا الموافقِ 28 مِن شهرِ فبراير لعامِ 2025 ميلاديا، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.