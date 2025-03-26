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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع عجز الميزان التجاري في الأردن 47.7% خلال يناير

أرشيفية
أرشيفية
وكالات

ارتفع عجز الميزان التجاري في الأردن بنسبة 47.7% خلال شهر يناير الماضي ليسجل 920 مليون دينار، مقابل 623 مليون دينار في يناير 2024.

وقالت دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، إن الصادرات الكلية للأردن ارتفعت بنسبة 1.2% خلال يناير 2025 لتسجل 703 ملايين دينار، منها 635 مليونًا صادرات وطنية و68 مليونًا معاد تصديرها، فيما بلغت قيمة الواردات خلال نفس الفترة 1.62 مليار دينار.

وارتفعت واردات الأردن بنسبة 23.1% في يناير الماضي، فيما انخفضت الصادرات الوطنية بنسبة 0.5% ليسجل عجز الميزان التجاري 47.7%، وفق وكالة الأنباء الأردنية "بترا".


وانخفضت صادرات الألبسة وتوابعها، والأسمدة، والفوسفات الخام، ومحضرات الصيدلة، والبوتاس الخام، وارتفعت صادرات الحلي والمجوهرات الثمينة.

فيما ارتفعت واردات النفط الخام ومشتقاته، والأدوات الآلية، والأدوات الكهربائية، والحلي والمجوهرات الثمينة، واللدائن ومصنوعاتها، بينما انخفضت واردات العربات والدراجات وأجزائها.

وارتفعت قيمة الصادرات الأردنية إلى دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية والعراق، وكذلك سوريا التي ارتفعت الصادرات إليها بشكل ملحوظ، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الهند، فيما انخفضت إلى دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها بلجيكا.

وارتفعت واردات الأردن من دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، ومن ضمنها السعودية، والدول الآسيوية غير العربية، ومن ضمنها الصين، ودول الاتحاد الأوروبي، ومن ضمنها ألمانيا، فيما انخفضت من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أميركا، ومن ضمنها الولايات المتحدة.

عجز الميزان التجاري الأردن دائرة الإحصاءات العامة الأردنية صادرات

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