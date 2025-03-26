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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بإقامة المعارض ودعم مبادة مشروعك لزيادة دخل الأسر

محافظ الإسكندرية يوجه بإقامة المعارض لزيادة دخل الأسر
محافظ الإسكندرية يوجه بإقامة المعارض لزيادة دخل الأسر
أ ش أ

كلف محافظ الإسكندرية أحمد خالد، رؤساء الأحياء بإقامة المعارض ودعم مبادة "مشروعك" لزيادة دخل الأسر والحد من البطالة.


وتنفيذا لتوجيهات محافظ الإسكندرية، نظم حي شرق الإسكندرية معرض "أهلا بالعيد" بديوان عام الحي لمدة يومين بالتعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية.


وضم المعرض الذي شارك فيه 30 عارضا مشغولات يدوية ومصنوعات جلدية وغيرها من المنتجات والملابس والإكسسوارات ومنتجات أسوان، بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها بالأسواق.


يآتي المعرض في إطار الاهتمام بالمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتحقيق تنمية إقتصادية ومجتمعية شاملة وتشجيع الشباب على إقامة العديد من المشروعات لرفع المستوى المعيشي للمواطن والحد من البطالة ودفع عجلة الإنتاج في شتى المجالات وتعزيز قيمة الأعمال اليدوية والحرف التراثية.

محافظ الإسكندرية مبادة مشروعك زيادة دخل الأسر معرض أهلا بالعيد

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