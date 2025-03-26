القبض على شخصين ينقبان عن الآثار داخل منزل بدار السلام

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.

التنقيب عن الآثار

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين – مقيمان بدائرة قسم شرطة دار السلام) بالتنقيب غير المشروع عن الآثار داخل أحد العقارات الكائنة بدائرة القسم.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (أدوات الحفر والتنقيب) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار.