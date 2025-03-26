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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أضف لمسة الى أطباقك الرمضانية مع منصة تيك توك

لمسة الى أطباقك الرماضانية
لمسة الى أطباقك الرماضانية
أحمد عبد القوى

شهر رمضان المبارك، تبدأ معه المغامرة السنوية في عالم الطهي، ومع أننا قد نميل إلى الاستمتاع بالأطباق التقليدية المحببة في وجبتي الإفطار والسحور، لكن البعض يتوق أحيانًا إلى أن يستمتع بتلك الأطباق الرمضانية بلمسة مختلفة عصرية، لذلك تشهد منصة تيك توك هذا العام تفاعلاً واسعًا مع هاشتاج #TikTokCookbook و#RamadanHealth، حيث يستعرض المبدعون طرقًا جديدة لإعادة طهي أطباقهم الرمضانية المفضلة بطرق فريدة ومبتكرة.

 

من كنافة التشيز كيك إلى بسبوسة  الفستق، يثبت المُبدعون في المطبخ المنزلي أن الإبداع يجب أن يكون حاضرًا على مائدة الإفطار، ولم يعد الأمر يقتصر على الحلويات التقليدية التي اعتدنا عليها، بل أصبحت هناك أصناف جديدة تتميز بطبقات غنية من النكهات والقوام، مما يقدم تجربة طهي غير متوقعة، فالفستق أصبح أحد الخيارات المثالية، بينما الكريم بروليه يعود بقوة للواجهة، ولكن هذه المرة بحشوة  التمر ، في مزيج استثنائي يجمع بين الكاسترد وحلاوة التمر الطبيعية.

 

إبداعات جديدة في أكلات رمضان تستحق التجربة

الأطباق الرائجة هذا العام تدور حول مزج النكهات المألوفة مع لمسات جديدة وغير متوقعة، حيث يقود مبدعو تيك توك هذه الرحلة من خلال تقديم نسخ مبتكرة من الأطباق الرمضانية الكلاسيكية.

فعلى سبيل المثال، يُقدّم أحمد يونس لمسة فريدة على مائدة الإفطار، من خلال طبق شاورما البرتقال، وهو ابتكار يجمع بين نكهة الليمون المنعشة وطعم الشاورما التقليدي، مما يضفي بعدًا جديدًا على هذا الطبق الذي يحبه الكثيرون.

أما لمحبي الحلويات، فإن Tooma Cooks تضيف لمسة مميزة إلى التيراميسو عبر دمجه مع الفستق، مما يخلق حلوى تجمع بين القوام الكريمي الغني ونكهة الفستق المميزة، ليكون هذا الطبق التحلية المثالية لعشاق التجديد.

 

ولا تقتصر  الابتكارات على الحلويات فقط، بل تمتد إلى الأطباق الرئيسية أيضًا، فهل تخيلت يومًا تجربة السمبوسك بحشوة الدجاج المدخن؟ أو استبدال حساء العدس التقليدي بحساء الحريرة المغربي الغني بالنكهات؟ وحتى طبق الأرز اليومي يمكن أن يتحوّل إلى تجربة مميزة، بإضافة البصل المكرمل، والزعفران، والمكسرات المحمصة، مما يضفي عليه مذاقًا لا يقاوم.

 

إذا كان التوازن هو الهدف، فإن تيك توك هو الحل

مع  هذا الكم الهائل من الوصفات المبتكرة المتاحة، أصبح تحقيق التوازن المثالي بين المذاق الشهي والصحة أسهل من أي وقت مضى، وذلك عبر متابعة هاشتاج #RamadanHealth و#TikTokCookBook، فإذا كنت تبحث عن حلوى لذيذة وصحية، يمكنك الاستمتاع بوصفات الحلويات الغنية بالبروتين والمُحلاة بالتمر، والتي تمنحك الطاقة دون الإفراط في السكر، أما إذا كنت بحاجة إلى سحور مغذٍ ومشبع، فاستمد إلهامك من داليا عامر التي تقدم وصفات مبتكرة مثل تاكو الدجاج الغني بالعناصر الغذائية، والتي تمنحك طاقة تدوم طوال فترة الصيام.

 

رمضانك بطريقتك 

كعادة كل موسم رمضاني، تواصل محلات الحلويات ابتكار وصفات جديدة ومبتكرة تجمع بين الإبداع والجرأة، وأحيانًا الغرابة، ولكن لماذا لا تكون أنت من يقود هذا الاتجاه؟ سواء كنت من عشاق النكهات التقليدية أو محبيى التجارب الجريئة، فإن عالم الطهي لا حدود له، كل ما عليك أن تدع منصة تيك توك ترشدك في رحلة مليئة بالنكهات والمرح والإبداع.

 

ولزيادة الحماس، أطلقت تيك توك مسابقة رمضانية عبر هاشتاج #TikTokCookBook، والتي تأخذ مفهوم الطهي المستدام إلى مستوى جديد من خلال أسبوع بقايا الطعام، حيث تشجع المنصة المبدعين على إعادة استخدام المكونات المتبقية لصنع أطباق شهية ومبتكرة، حيث يمكن لأفراد المجتمع متابعة محتوى أبرز مبدعي الطهي مثل منار هشام ومي ماهر ونديم سامي وسِنساوي وMorcos Cuisine، حيث بدأت المسابقة الأسبوع الماضي، وتتيح للمشاركين فرصة عرض إبداعاتهم واكتساب مهارات جديدة في الاستفادة من بقايا الطعام وأيضًا الفوز بجوائز أسبوعية، ولا يقتصر هذا التحدي على الحد من هدر الطعام فحسب، بل يُطلق أيضًا موجة من الإبداع في المطبخ، حيث أن بعضًا من ألذ الوجبات تُصنع مما يتبقى لدينا.

 

ما هو ابتكارك الرمضاني الفريد؟ شارك إبداعاتك في الطهي عبر هاشتاجات #RamadanHealth و#TikTokCookBook، وربما تكون أنت صاحب الوصفة الأكثر ابتكارًا والتي يتحدث عنها الجميع.

تيك توك رمضان منصة

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